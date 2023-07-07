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Происшествия7 июля 2023 3:00

Восемь в больнице, двое – мертвы: последние новости о вспышке менингококковой инфекции на складе Ozon в Екатеринбурге на 7 июля

После вспышки менингококковой инфекции на складе Ozon в Екатеринбурге вакцинировали 400 человек
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
На предметах инфекция живет непродолжительное время, поэтому посылки угрозы для людей не представляют

На предметах инфекция живет непродолжительное время, поэтому посылки угрозы для людей не представляют

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на распределительном пункте Ozon, расположенном на территории логопарка «Кольцовский», произошла вспышка менингококковой инфекции. Как стало известно «КП», вспышка менингококковой инфекции на складе Ozon в Екатеринбурге случилась еще в конце прошлого месяца, однако известно о ней стало лишь сейчас.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛО И ЗАРАЖЕНО ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ НА СКЛАДЕ OZON В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

По данным на утро 7 июля, среди заразившихся как минимум восемь человек. Кроме того, в Роспотребнадзоре подтвердили, что после вспышки менингококковой инфекции в Екатеринбурге скончались двое сотрудников склада Ozon.

- Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ПРОИЗОШЛА ВСПЫШКА МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ НА СКЛАДЕ OZON В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Также санитарные врачи сообщили, что около 400 сотрудников склада Ozon были вакцинированы.

На вопрос о том, кто виновен во вспышке менингококковой инфекции на складе Ozon в Екатеринбурге с уверенностью можно будет ответить лишь после того, как санитарные врачи завершат эпидемиологическое расследование. В настоящий момент оно продолжается. Напомним, что ситуация находится на контроле у прокуратуры и Следственного комитета.

Ранее мы поговорили с доцентом кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета Павлом Кузнецовым. Он рассказал, чем опасна менингококковая инфекция, а также сообщил, что наиболее действенной защитой от нее является вакцинация.

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