На предметах инфекция живет непродолжительное время, поэтому посылки угрозы для людей не представляют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на распределительном пункте Ozon, расположенном на территории логопарка «Кольцовский», произошла вспышка менингококковой инфекции. Как стало известно «КП», вспышка менингококковой инфекции на складе Ozon в Екатеринбурге случилась еще в конце прошлого месяца, однако известно о ней стало лишь сейчас.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛО И ЗАРАЖЕНО ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ НА СКЛАДЕ OZON В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

По данным на утро 7 июля, среди заразившихся как минимум восемь человек. Кроме того, в Роспотребнадзоре подтвердили, что после вспышки менингококковой инфекции в Екатеринбурге скончались двое сотрудников склада Ozon.

- Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ПРОИЗОШЛА ВСПЫШКА МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ НА СКЛАДЕ OZON В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Также санитарные врачи сообщили, что около 400 сотрудников склада Ozon были вакцинированы.

На вопрос о том, кто виновен во вспышке менингококковой инфекции на складе Ozon в Екатеринбурге с уверенностью можно будет ответить лишь после того, как санитарные врачи завершат эпидемиологическое расследование. В настоящий момент оно продолжается. Напомним, что ситуация находится на контроле у прокуратуры и Следственного комитета.

Ранее мы поговорили с доцентом кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета Павлом Кузнецовым. Он рассказал, чем опасна менингококковая инфекция, а также сообщил, что наиболее действенной защитой от нее является вакцинация.