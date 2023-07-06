«Это трагедия для двух семей»: на Урале простились с убитым владельцем завода «Пластблок»

Директора завода убили 3 июля Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Верхней Пышме похоронили убитого бизнесмена Сергея Лухманова. 3 июля 63-летнего владельца завода «Пластблок» застрелил бывший муж его возлюбленной Ольги. После этого 49-летний стрелок скрылся в лесу и покончил с собой.

Сергея Лухманова застрелили из охотничьего ружья на участке в поселке Залесье, куда он приехал проверять стройку нового коттеджа.

Как выяснилось, у Сергея осталось четверо детей. От первой жены две старшие дочери, а от второго брака - сын Александр и дочь Алиса.

С бизнесменом простились в Верхней Пышме Фото: Олег ГАЛИМОВ

Ранее Ольга сообщила, что планировала сыграть свадьбу с Сергеем в августе.

- Я пришла проститься со своим мужчиной. Моим любимым человеком. Без пяти минут мужем. Его вторая жена Рушания (Лилия) тоже была на похоронах, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ольга.

Проводить в последний путь Сергея Лухманова пришли десятки близких и друзей. Сын и дочь бизнесмена отказались от комментариев. А первая жена Сергея заявила, что в последний момент решила не идти на похороны.

- Он давно нас бросил. Дочки сказали мне не идти, - пояснила Татьяна.

На прощание пришли десятки человек Фото: Олег ГАЛИМОВ

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют ситуацию. Вероятно, силовики возбудили уголовное дело по статье 105 УК «Убийство». Которое позже будет прекращено в связи со смертью главного подозреваемого.

Ожидается, что тело убийцы Сергея Лухманова кремируют на следующей неделе.

Похоронили бизнесмена на городском кладбище Фото: Олег ГАЛИМОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В августе мы должны были пожениться»: возлюбленная застреленного бизнесмена из Верхней Пышмы рассказала об их отношениях. Сожительница рассказала об убитом на Урале владельце завода (подробнее)

«Какая любовница?! Оба разведены»: соседи рассказали, кто убил директора завода из Верхней Пышмы. Директора завода «Пластблок» из Верхней Пышмы застрелил бывший муж его возлюбленной (подробнее)

В Верхней Пышме застрелили владельца завода «Пластблок». Сергея Лухманова убили 3 июля на рабочем месте (подробнее)