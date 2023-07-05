Сергею Лухманову было 62 года Фото: «Одноклассники»

В Верхней Пышме застрелили 62-летнего директора завода «Пластблок» Сергея Лухманова. Убийство произошло 3 июля на рабочем месте. В следственном управлении СКР по Свердловской области заявили, что не будут комментировать случившееся.

- Обстановка на заводе рабочая. Сейчас обязанности руководителя исполняет сын Сергея Александровича. Прощание пройдет завтра утром на Новопышминском кладбище. Все обязательства перед заказчиками будут выполнены, - рассказали «КП-Екатеринбург» на заводе «Пластблок».

На момент публикации связаться с родственниками Сергея Лухманова не удалось.

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