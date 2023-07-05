Сергею Лухманову было 63 года Фото: Олег ГАЛИМОВ

В понедельник, 3 июля, в Верхней Пышме был убит 63-летний владелец завода «Пластблок» Сергей Лухманов. Рассказываем, что известно о трагедии к настоящему моменту.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН УБИТЫЙ БИЗНЕСМЕН СЕРГЕЙ ЛУХМАНОВ

Сергею Лухманову было 63 года. Он основал и 20 лет руководил заводом «Пластблок» в Верхней Пышме, который специализируется на производстве и продаже стройматериалов. У Сергея Лухманова осталось двое детей: 32-летний сын и 24-летняя дочь.

КАК БЫЛ УБИТ СЕРГЕЙ ЛУХМАНОВ

По словам очевидцев, убийство произошло около 18.30 на строительной площадке нового дома в коттеджном поселке «Залесье». Некий мужчина выстрелил в бизнесмена из охотничьего ружья, после чего скрылся на машине. Позже его тело нашли в лесу без признаков жизни.

КТО УБИЛ СЕРГЕЯ ЛУХМАНОВА

В Следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области пока не комментируют данное происшествие. Опять же, по словам очевидцев, к преступлению мог иметь отношение бывший муж женщины, с которой бизнесмен находился в отношениях. Ольга рассказала «КП-Екатеринбург» о том, что с Сергеем она познакомилась давно – через общую компанию. В январе он сделал ей предложение и в августе они должны были пожениться. При этом ее бывший муж якобы, периодически угрожал Сергею.

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