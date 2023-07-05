Сергею Лухманову было 63 года Фото: соцсети

Жители коттеджного поселка «Залесье», что под Верхней Пышмой продолжают обсуждать ЧП, случившееся вечером 3 июля на стройплощадке. По словам очевидцев, около 18.30 некий мужчина застрелил из охотничьего ружья 63-летнего владельца завода «Пластблок» Сергея Лухманова. После этого убийца скрылся на машине. Впоследствии его тело нашли в лесу без признаков жизни.

Корреспонденты «КП-Екатеринбург» побывали на месте жестокой расправы. По словам местных жителей, убийцей мог оказаться бывший муж возлюбленной Сергея. Нам удалось пообщаться с женщиной. Она рассказала подробности случившегося.

По предварительной информации, бизнесмена убили из охотничьего ружья на стройплощадке Фото: Олег ГАЛИМОВ

- С Сергеем мы познакомились очень давно. Виделись в общих компаниях. Мы с ним оба в разводе и просто строили отношения, - рассказывает «КП-Екатеринбург» возлюбленная погибшего Ольга. – В январе он сделал мне предложение. В августе у нас должна была состояться свадьба. Выбрали красивую дату: 23.08.2023 Мы даже планировали ребенка завести. Мой бывший муж периодически угрожал Сергею. Но перед убийством он не звонил. Никто не ожидал, что так произойдет.

В социальных сетях также появилась информация, якобы у погибшего были финансовые долги. Но наша собеседница опровергает ее.

Предположительно в этом месте пострадавшему пытались оказать медицинскую помощь. Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Слухи про долги – это чушь. Все долги были погашены, - заявила возлюбленная погибшего. - Он мне машину покупал, да. Но мы просто мою старую сдали в трейд-ин, и купили свежую. Меня знали все его родственники. С Александром (сыном, - Прим. Ред.) я очень хорошо общалась, с дочкой поменьше. Сергей настраивал детей на семейные родственные отношения. Жили мы в Екатеринбурге.

Загородный дом Сергея Лухманова. По словам его невесты, они планировали отдать его детям Фото: Олег ГАЛИМОВ

По словам женщины, следователи ее уже допросили. Также она участвовала в организации похорон.

- Про меня сейчас столько грязи пишут… А он очень сильно меня любил. Если разобраться в ситуации, то станет понятно, кому будет это выгодно, - заключает Ольга.

Добавим, что в Следственном комитете России информацию о смерти бизнесмена пока комментируют. Семья Сергея Лухманова также воздерживается от каких-либо комментариев.

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