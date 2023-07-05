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Происшествия5 июля 2023 12:40

«Какая любовница?! Оба разведены»: соседи рассказали, кто убил директора завода из Верхней Пышмы

Директора завода «Пластблок» из Верхней Пышмы застрелил бывший муж его возлюбленной
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Бизнесмен погиб на строящемся объекте под Верхней Пышмой. Фото: Олег Галимов "КП-Екатеринбург", соцсети

Бизнесмен погиб на строящемся объекте под Верхней Пышмой. Фото: Олег Галимов "КП-Екатеринбург", соцсети

На днях в коттеджном поселке «Залесье», расположенном под Верхней Пышмой, был застрелен 62-летний владелец завода «Пластблок» Сергей Лухманов. Как стало известно «КП-Екатеринбург», бизнесмена убили из охотничьего ружья на стройплощадке нового объекта, который возводила его компания.

- Это произошло 3 июля около 18:30, - рассказала знакомая Сергея. – Убийца стрелял из охотничьего ружья. Потом на машине скрылся в лесу. Там же и покончил с собой.

В Сергея, предположительно, стрелял бывший муж его возлюбленной. Правда, в окружении предпринимателя информацию о любовном треугольнике опровергают.

На месте убийства до сих пор лежат бинты. Видимо, Сергею пытались оказать первую помощь

На месте убийства до сих пор лежат бинты. Видимо, Сергею пытались оказать первую помощь

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Какая любовница?! Оба были разведены! У Сергея сын и дочка. У нее от первого брака двое детей. Они встречались два года! Сергей был очень добрым и щедрым человеком. Всем помогал, - рассказала знакомая погибшего.

В СУ СКР по Свердловской области комментировать смерть бизнесмена отказались.

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