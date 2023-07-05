«Какая любовница?! Оба разведены»: соседи рассказали, кто убил директора завода из Верхней Пышмы

Бизнесмен погиб на строящемся объекте под Верхней Пышмой. Фото: Олег Галимов "КП-Екатеринбург", соцсети

На днях в коттеджном поселке «Залесье», расположенном под Верхней Пышмой, был застрелен 62-летний владелец завода «Пластблок» Сергей Лухманов. Как стало известно «КП-Екатеринбург», бизнесмена убили из охотничьего ружья на стройплощадке нового объекта, который возводила его компания.

- Это произошло 3 июля около 18:30, - рассказала знакомая Сергея. – Убийца стрелял из охотничьего ружья. Потом на машине скрылся в лесу. Там же и покончил с собой.

В Сергея, предположительно, стрелял бывший муж его возлюбленной. Правда, в окружении предпринимателя информацию о любовном треугольнике опровергают.

На месте убийства до сих пор лежат бинты. Видимо, Сергею пытались оказать первую помощь Фото: Олег ГАЛИМОВ

Какая любовница?! Оба были разведены! У Сергея сын и дочка. У нее от первого брака двое детей. Они встречались два года! Сергей был очень добрым и щедрым человеком. Всем помогал, - рассказала знакомая погибшего.

В СУ СКР по Свердловской области комментировать смерть бизнесмена отказались.