Двоюродный брат погибшего в Екатеринбурге Далера сделал заявление

Шамсиддин Бобиев попросил подождать с пожертвованиями на похороны Далера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двоюродный брат погибшего шестилетнего Далера сделал заявление после того, как в соцсетях появилась информация о сборе денег на похороны мальчика.

- Пока никакие деньги не собираем на похороны. Этот вопрос решается. Либо государство оплатит, либо придется самим оплачивать. Но любые пожертвования преждевременны. Я за это очень благодарен вам. Как будет нужно деньги собирать, я сообщу, - рассказал Шамсиддин Бобиев.

Не переводить деньги неизвестным также призвали волонтеры «ЛизаАлерт», которые помогали искать Далера. Они сообщили, что сбор средств ведут мошенники.

- Нашлись нечистые на руку люди, которые через социальные сети начали собирать деньги, которые якобы планируют направить на похороны Далера. Что особенно неприятно, они прикрываются именем отряда «ЛизаАлерт». Отряд не ведет сбор средств! Мы никогда не принимаем деньги от частных лиц или предприятий! - написали волонтеры в группе во «ВКонтакте».

Ранее мы писали, что стала известна точная дата смерти мальчика. По данным источника «КП-Екатеринбург», Далер скончался 3 декабря. При этом опекун Вероника Наумова заявила о его пропаже только 26 июня. Трое суток волонтеры и полицейские искали якобы сбежавшего мальчика. В итоге, 29 июня тело Далера нашли в гараже семьи опекунов, спрятанным в спортивную сумку.

Веронике Наумовой выдвинули обвинения по трем уголовным статьям: убийства ребенка (пункт «в» части 2 статьи 105 УК), мошенничества (159 статья УК РФ) и истязание несовершеннолетнего (117 статья УК РФ). 30 июня женщину доставили в Чкаловский районный суд, где ей избрали меру пресечения - до 26 августа она пробудет в СИЗО.

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