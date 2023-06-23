В Свердловской области ликвидировали все лесные пожары

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, по данным на вечер 22 июня, ликвидировали все лесные пожары. Борьбу с огнем вели более 60 человек и 17 единиц техники.

- Завершено тушение трех последних возгораний в регионе - в Богдановическом и Сосьвинском районах на общей площади 1,4 тысячи гектаров, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Пожары в Свердловской области бушуют с начала мая. Сейчас в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Его продлили до 6 июля.

Документом запрещено посещение лесов людьми, в том числе на транспорте. Исключение сделано лишь для граждан и сотрудников предприятий, деятельность которых связана с работой в лесах. Продолжают действовать и другие установленные ограничения. То есть, нельзя разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и в принципе проводить пожароопасные работы. Туристические группы, отправившиеся в поход, могут делать стоянку на ночлег лишь в специально отведенных местах. Использование мобильных мангалов тоже под запретом - даже на территории дачного или садового участка.

Размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - до 110 тысяч рублей, для юридических лиц - до 2 миллионов рублей.