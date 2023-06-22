«Адский треш!»: звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков жестко осудил топовых комиков за мат

Андрей Рожков раскритиковал современных юмористов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков призвал на законодательном уровне запретить использование мата в юмористических программах. Об этом он рассказал «КП-Екатеринбург» после того, как выпустил гневное видео в своем telegram-канале.

- Вчера летел в самолете, скачал несколько юмористических топовых программ, которые набирают просмотры. Это же просто адский треш! Мата столько, что меня до сих пор потряхивает немножко. Куда мы катимся? Куда мы идем? Мы же сами деградируем и детей своих приучаем, чтобы они матерились по любому поводу. Давайте бороться за чистоту языка, - высказывается юморист.

Андрей Рожков поставил хэштег «ЧистыйРусский» и призвал подписчиков «разговаривать человеческим языком».

- Надо почистить наши ряды, потому что такого количества говна, извините за выражение, давно не хлебал. Так даже на зоне не матерятся, как наши юмористы позволяют себе это делать в своих «юмористических» программах, - заключил в видео Рожков.

Андрей Рожков считает, что юмор должен быть актуальным, но не пошлым и без нормативной лексики Фото: Иван МАКЕЕВ

В разговоре с «КП-Екатеринбург» актер пояснил, что старается следить за тем, какие шоу сейчас популярны.

- Практически 90% юмористических программ используют ненормативную лексику. Я считаю, помочь исправить ситуацию можно только на законодательном уровне, запретив использование мата в юмористических шоу, которые есть не только на ТВ, где мат хотя бы запиливают, но и на других площадках в интернете, - заявил шоумен.

Недавно Андрею Рожкову исполнилось 52 года. В интервью в честь своего дня рождения он рассказал, кто стал прообразом его знаменитой бабушки в «Уральских пельменя».

Ранее актер назвал смешным зарплаты врачей и учителей и обратился к государству.

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