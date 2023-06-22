Для полицейских это стало неприятным сюрпризом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейских ГУ МВД по Свердловской области могут оставить без полугодовых премий. Как стало известно «КП-Екатеринбург», сотрудникам Главка пока не объяснили причину.

- Полиция города уже получила премии. Мы, видимо, останемся без доплат. Обычно премия составляла 10 000 рублей. Нам ничего не объясняют, - поделился источник «КП-Екатеринбург».

Но однозначно утверждать, что премий не будет, полицейские не спешат. Возможно, ситуация прояснится ближе к 25 июня.

- У полиции города (УМВД) и Главка разные бухгалтерии. Возможно, им уже начислили премии, чтобы «закрыть» первое полугодие. Премии выплачиваются не всем. Без них оставляют тех, кто был наказан, например выговором, - добавил инсайдер.

В пресс-службе Главка отреагировали на это следующим образом.

- Так называемый инсайдер, а проще говоря, «крот», именно так их называют в народе, судя по всему, больше печется не о том, как эффективнее бороться с преступностью и защищать законопослушных граждан, а о том, выплатят ли ему премию. Он явно устроился на работу не в ту организацию. На этот счет есть мудрое выражение «Не спрашивай, что дала тебе Родина, лучше скажи, что ты для нее сделал!». Тем более в нынешних современных реалиях. Да и сама постановка вопроса некорректна, так как первое полугодие еще не окончено, чтобы говорить о его итогах и тем более премиях, - пояснил «КП-Екатеринбург» официальный представитель Главка Валерий Горелых.

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