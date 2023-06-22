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Общество22 июня 2023 7:00

Свердловских полицейских решили оставить без полугодовых премий

Стражи порядка недосчитаются около десяти тысяч рублей
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Для полицейских это стало неприятным сюрпризом

Для полицейских это стало неприятным сюрпризом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейских ГУ МВД по Свердловской области могут оставить без полугодовых премий. Как стало известно «КП-Екатеринбург», сотрудникам Главка пока не объяснили причину.

- Полиция города уже получила премии. Мы, видимо, останемся без доплат. Обычно премия составляла 10 000 рублей. Нам ничего не объясняют, - поделился источник «КП-Екатеринбург».

Но однозначно утверждать, что премий не будет, полицейские не спешат. Возможно, ситуация прояснится ближе к 25 июня.

- У полиции города (УМВД) и Главка разные бухгалтерии. Возможно, им уже начислили премии, чтобы «закрыть» первое полугодие. Премии выплачиваются не всем. Без них оставляют тех, кто был наказан, например выговором, - добавил инсайдер.

В пресс-службе Главка отреагировали на это следующим образом.

- Так называемый инсайдер, а проще говоря, «крот», именно так их называют в народе, судя по всему, больше печется не о том, как эффективнее бороться с преступностью и защищать законопослушных граждан, а о том, выплатят ли ему премию. Он явно устроился на работу не в ту организацию. На этот счет есть мудрое выражение «Не спрашивай, что дала тебе Родина, лучше скажи, что ты для нее сделал!». Тем более в нынешних современных реалиях. Да и сама постановка вопроса некорректна, так как первое полугодие еще не окончено, чтобы говорить о его итогах и тем более премиях, - пояснил «КП-Екатеринбург» официальный представитель Главка Валерий Горелых.

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