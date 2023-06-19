Чтобы достать ребенка, поднимали машину: на Урале 14-летний парень на Kia сбил шестилетнего велосипедиста

Ребенок катался по проезжей части Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Урале 14-летний парень за рулем Kia Ceed сбил шестилетнего мальчика на велосипеде. ДТП произошло днем 18 июня в поселке Восточный Сосьвинского городского округа. Ребенка с переломом ребер и ушибом легких доставили в Серовскую городскую больницу.

- 14-летний водитель, двигаясь по улице Пролетарская, потерял контроль над управлением транспортного средства, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил наезд на ребенка-велосипедиста, движущегося по проезжей части навстречу, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Мальчик-велосипедист после наезда оказался под днищем автомобиля. Очевидцам происшествия пришлось поднимать машину, чтобы достать его.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД выяснили, что подросток взял машину у 19-летнего знакомого, который находился в машине во время ДТП. Также в автомобиле были две девушки 15 и 16 лет.

По данным госавтоинспекторов, это не первый раз, когда 14-летний парень садится за руль машины знакомого. Владельцу автомобиля за это придется заплатить штраф. На него составлены административные материалы по ч.3 и ч.1 статьи 12.7 КоАП РФ.

Кроме того, на родителей14-летнего подростка, а также одной из пассажирок Kia сотрудники полиции составили административные материалы для привлечения к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.

Также будет рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности матери шестилетнего мальчика-велосипедиста, так как ребенок с ее разрешения ушел гулять и катался на велосипеде по проезжей части, что запрещено ПДД.

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