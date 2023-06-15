Следственный комитет проводит проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге следователи СК проводят проверку по факту смерти 14-летней Кати (имя изменено. – Прим. ред.). Девочка скончалась в ночь на 13 июня в съемной квартире трехэтажного дома на Уралмаше, куда приехала вместе с 20-летним Кириллом. Парень из Санкт-Петербурга познакомился с несовершеннолетней несколько недель назад, когда приехал на Урал. По словам знакомых, юноша должен был продать свое жилье.

Известно, что Катя принимала по назначению врача антидепрессанты. А вечером вместе с Кириллом пила пиво. После полуночи школьнице стало плохо, и она скончалась.

- «Катя умерла во сне. Нужен номер ее мамы. У меня просто полный дом полицейских. Нужны ее данные хоть какие-то. Мы приехали ко мне. Она сказала, что ей плохо. Я предложил ей лечь спать. Она начала храпеть. Потом она перестала дышать. Я вызвал скорую, пытался ее как-то реанимировать. И скорая приехала, когда она уже умерла», - рассказывал знакомым в голосовых сообщениях Кирилл.

Друзей пары вызвали на допрос в Следственный комитет Фото: читатель «КП»

Как стало известно «КП-Екатеринбург», на данный момент уголовное дело не возбуждено. Адвокат Сергей Колосовский объяснил, что может грозить ухажеру из Северной столицы.

- Я, может быть, ретроград, но я не понимаю, с какой целью можно приглашать к себе девочку 14 лет. И пить с ней пиво, если не ради секса. Отсюда вывод, что действия парня можно расценить как приготовление к 134 УК «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Но уголовная ответственность за приготовление идет только к особо тяжкому преступлению. Но данная статья таковой не является. Квалификации как таковой я тут не вижу. Разве что статья 6.10 КоАП «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции» - штраф от 1500 до 3000 рублей, - объяснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» адвокат.

По одной из версий, незадолго до смерти девочка также могла употребить наркотики, полученные от 13-летней знакомой.

- Теоретически, если бы правоохранители нормально выполняли свою работу, то они бы установили, откуда девочка 13 лет взяла наркотик. И привлекли бы лицо за сбыт наркотических средств и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Девочке этой ничего не будет. В теории могут в спецшколу отправить, но маловероятно. Одного проступка мало, чтобы отправить туда ребенка, - добавил Сергей Колосовский.

Школьница жила вместе с матерью в Кировском районе Фото: читатель «КП»

По данным источника «КП-Екатеринбург», вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по итогам химико-токсикологической экспертизы. Она должна установить истинную причину смерти школьницы. В СУ СКР по Свердловской области не комментируют ситуацию.