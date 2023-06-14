Девочка жила в Кировском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 14-летняя девочка скончалась после употребления пива и антидепрессантов. Трагедия произошла в Орджоникидзевском районе, однако сама школьница проживала в Кировском районе. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, девочка приехала в гости к другу. Подростки выпили около литра пива, после чего несовершеннолетняя уснула. Позже приятель заметил, что девочка хрипит и вызвал скорую помощь. Прибывшая бригада лишь констатировала смерть девочки.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге скончалась 18-летняя выпускница.