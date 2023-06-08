Девушка жила с матерью Фото: соцсети

Вечером 7 июня в Екатеринбурге на Ангарской, 54б, было найдено тело 18-летней Светланы. Как рассказали «КП-Екатеринбург» друзья девушки, в этом году она выпускалась из школы № 122. А утром четверга должна была отправиться сдавать ЕГЭ по обществознанию. Известно, что в момент трагедии в квартире находилась мать Светланы.

- Последний раз видел ее в конце мая, вместе отмечали день рождения друга. Была веселая, со всеми общалась, - рассказал знакомый Светы. – Накануне около 21:00 мне позвонила подруга, и сказала, что нашли тело девушки. Мы все в шоке. Насколько мне известно, предыдущие экзамены она сдала хорошо.

У девушки был приватный блог Фото: соцсети

По одной из версий, девушка могла покончить с собой. Но в окружении школьницы не исключают, что это мог быть несчастный случай.

- Она была прекрасным человеком. Ужасную новость мне сообщили общие знакомые. Могу лишь сказать, что никаких предпосылок для суицида не было, - пояснил «КП-Екатеринбург» друг девушки.

Светлана активно вела социальные сети. Известно, что у нее был приватный блог, где всего 10 подписчиков.

Тело Светланы обнаружили вечером 7 июня Фото: соцсети

В Следственном комитете сообщили, что проводят проверку. А в городской полиции лишь кратко подтвердили – погибшая была совершеннолетней.

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