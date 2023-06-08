После экзаменов Светлана собиралась поступать в федеральный вуз Фото: соцсети

В школе № 122 подтвердили смерть 18-летней выпускницы Светланы Ш., тело которой накануне обнаружили на улице Ангарской. Ранее друзья девушки рассказали, что будущая студентка погибла накануне ЕГЭ по обществознанию. А после экзаменов собиралась поступать в федеральный вуз.

- Выражаю искренние соболезнования семье. Ничего не предвещало беды, - сказала в разговоре с «КП-Екатеринбург» директор школы № 122 Ксения Терещенко.

Светлана активно вела социальные сети. Известно, что у нее был приватный блог, где всего 10 подписчиков.

- Она была прекрасным человеком. Ужасную новость мне сообщили общие знакомые. Могу лишь сказать, что никаких предпосылок для суицида не было, - пояснил «КП-Екатеринбург» друг девушки.

По факту смерти Светланы Следственный комитет проводит проверку.

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