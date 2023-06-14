Девочка встретилась с 20-летним парнем на съемной квартире Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства смерти 14-летней Екатерины (имена изменены – прим.ред), скончавшейся после употребления крепкого пива. Алкоголь оказался смертельным в смеси с антидепрессантами, которые девочка принимала по рецепту.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», недавно Катя познакомилась в Сети с 20-летним парнем. Ухажер назначил встречу в съемной квартире на улице Ломоносова на Уралмаше. Истинные намерения Андрея теперь устанавливают силовики. Однако какого-либо интима у пары не случилось. Едва девочка выпила пива, ей стало плохо. Семиклассница скончалась до прибытия бригады скорой помощи.

- Таблетки она принимала по назначению врача. Если бы не смешала с алкоголем, то ничего бы не произошло. Она из неполной семьи, у нее есть старший брат. Мать – работает в туберкулезном диспансере. Девочка посещала уроки, а также ходила в вечернюю школу искусств, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В момент трагедии мамы Кати не было в городе, женщину уже вызвали на допрос. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

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