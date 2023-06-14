Кирилл приехал в Екатеринбург, чтобы продать квартиру Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели 14-летней Кати (имя изменено – прим.ред), скончавшейся в квартире на улице Ломоносова. По данным «КП-Екатеринбург», школьница приехала туда с 20-летним жителем Санкт-Петербурга Кириллом Б. В распоряжении издания появились сообщения парня, которые он записал знакомым в первые минуты после трагедии.

Известно, что в тот день школьница принимала антидепрессанты, выписанные врачом. А уже вечером вместе с Кириллом пила пиво. Однако, по предварительной информации, девочка также могла употребить наркотик. По одной из версий, Катя получила сверток с запрещенным веществом от одноклассницы.

- «Катя умерла во сне. Нужен номер ее мамы. У меня просто полный дом полицейских. Нужны ее данные хоть какие-то. Мы приехали ко мне. Она сказала, что ей плохо. Я предложил ей лечь спать. Она начала храпеть. Потом она перестала дышать. Я вызвал скорую, пытался ее как-то реанимировать. И скорая приехала, когда она уже умерла», - рассказывал Кирилл.

После смерти девочки Кирилла задержали Фото: читатель «КП»

Знакомые Кирилла рассказали, что он приехал в Екатеринбург, чтобы продать квартиру. А с Катей познакомился на улице Вайнера.

- Они встречались иногда. Пили вместе, гуляли. Сейчас он, видимо, в изоляторе. На связь не выходит, - пояснила знакомая Кирилла.

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют ситуацию.

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