Процессуальный спортсмена пока неизвестен Фото: соцсети/СУ СКР по Свердловской области

Стали известны подробности двойного убийства на улице Бардина в Екатеринбурге в минувшие выходные. По словам руководителя организации «Дом народов Урала» Фаруха Мирзоева, одним из подозреваемых оказался 27-летний боец MMA Сухроб Давлатов. 21-летнего погибшего звали Хафиз, второго зарезанного – Тимур Исмаилов, ему было 39 лет.

- Обычные разборки на почве денег. Двое убиты, двое в больнице. Наша полиция сработала хорошо. Уже через несколько часов Сухроба Давлатова задержали в Казахстане. Сколько всего задержано человек, мне не известно, - пояснил «КП-Екатеринбург» Фарух Мирзоев.

В СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют информацию о задержании предполагаемых нападавших. Председатель СК Александр Бастыркин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела.

- Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщили в СКР. Ночная драка южан попала на камеры видеонаблюдения.

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