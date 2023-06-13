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НовостиПроисшествия13 июня 2023 8:41

Появилось видео массовой драки, после которой нашли два трупа на Бардина

Конфликт произошел между мигрантами
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Кадр с записи с камер наблюдения

Кадр с записи с камер наблюдения

Появилось видео массовой драки, после которой на Академика Бардина, 13 нашли трупы двух мужчин. По данным источника «КП-Екатеринбург», инцидент произошел из-за серьезного конфликта.

- Массовая драка произошла между мигрантами. У троих пострадавших ножевые ранения, - рассказал осведомленный источник.

Видео с массовой дракой появился в telegram-канале «112». На записи с камер наблюдения видно, как несколько мужчин в спортивных костюмах убегают в неизвестном направлении.

Напомним, по словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшими оказались двое мужчин 1985 и 2002 года рождения. Следственным комитетом по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».