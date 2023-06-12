В Екатеринбурге на Бардина обнаружили трупы двух мужчин

Фото с места происшествия предоставили в пресс-службе СК по Свердловской области

В Екатеринбурге на Бардина, 13 прохожие обнаружили трупы двух мужчин. Следственным комитетом по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

- По уголовному делу следователями и следователями-криминалистами СКР выполняется комплекс необходимых мероприятий. Представители МВД и СКР устанавливают все обстоятельства данного ЧП, - сообщил «КП-Екатеринбург» помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшими оказались двое мужчин 1985 и 2002 года рождения.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru