Заболевание диагностировали в 2018 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошли прения по уголовному делу 50-летней Светланы С., которую обвиняют в смерти 10-летней дочери (статья 109 УК). По версии следствия, женщина умышлено не давала ребенку инсулин, зная о сахарном диабете у ребенка.

Трагедия произошла 17 ноября 2021 года в квартире многодетной семьи. По данным «КП-Екатеринбург», на первых допросах Светлана признавалась, что не давала дочери необходимое количество препаратов. Женщина больше полагалась на методы народной медицины и проведения различных обрядов. Однако позже отказалась от своих показаний и заявила, что всегда следила за уровнем сахара у дочки.

«В конце февраля 2018 года у Лидии (имя изменено. – Прим. ред.) резко ухудшилось самочувствие. Мне пришлось вызвать бригаду скорой помощи. Прибывшие медики диагностировали признаки сахарного диабета, позже в больнице стало понятно, что это диабет I типа. Дочь поставили на профилактический учет.

Десять дней дочка была в больнице, где ей проводили лечение с использованием инсулина. Там же я проходила обучение в целях продолжения амбулаторного лечения. Меня обучали измерять сахар, как вводить назначенные врачом лекарства. Также меня обучали, что делать в той или иной ситуации, чтобы контролировать уровень сахара в крови», - рассказывала силовикам Светлана.

Раз в месяц мать с дочкой посещали эндокринолога. Девочке назначили специальную диету и прием двух препаратов. Лекарства выдавались больницей. Светлана даже начала давать Лиде в школу специальные шприцы, чтобы девочка могла сама измерять уровень сахара. И в случае необходимости делать инъекции.

В ночь на 17 ноября у Лидии резко ухудшилось самочувствие, Светлана сразу же измерила ей уровень сахара. А потом сделала укол. Но это не помогло – у девочки появилась тошнота и рвота.

- «Я сразу дала ей физраствор. Дочка заснула. Через несколько минут я подошла к ее кровати, чтобы разбудить и измерить уровень сахара в крови. Однако на мои попытки разбудить Лида не реагировала. До прибытия скорой помощи я била ее по щекам и делала прямой массаж грудной клетки. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть», - добавила Светлана.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области пояснили, что государственный обвинитель запросил для Светланы год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Ранее подсудимая отказалась комментировать обвинения в свой адрес.

- Очень вас прошу ничего не писать об этом, - ответила корреспонденту «КП-Екатеринбург» Светлана.

В СУ СКР по Свердловской области также не комментируют расследование уголовного дела.