Машина Ельцина напоминала танк, а с собой он носил ядерный чемоданчик

Вот так выглядел кабинет Бориса Ельцина с 1993 по 1996 год
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ровно 32 года назад 12 июня Бориса Ельцина избрали президентом РСФСР. Свои голоса за него отдали 57,3 % избирателей. С тех пор он стоял во главе страны до 31 декабря 1999 года. Чем не повод вспомнить малоизвестные детали о том, как был устроен его трудовой быт?
МУЖСКОЙ КАБИНЕТ СО СФИНКСАМИ
У Бориса Ельцина было несколько рабочих кабинетов. Например, с 1993 по 1996 год, пока в Сенатском дворце проходила масштабная реконструкция, Борис Ельцин занимал кабинет в уже не существующем 14-м корпусе Кремля (его снесли в 2016-м и разбили на его месте парк. - Прим. ред.).
Кабинет, в котором когда-то работал Борис Ельцин, сейчас можно посмотреть в музее Ельцин Центра
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Массивный белый стол в этом кабинете был из дерева с позолотой на орнаменте. Ножки были оформлены под …сфинксов. Оказывается, так в Кремле уходили от традиции сдержанных интерьеров эпохи СССР. В 90-е всем дворцовым помещениям стали возвращать былой блеск.
- В этом кабинете собраны элементы абсолютно разных стилей. Например, стиля Жакоб (назван в честь Жоржа Жакоба, французского мастера-мебельщика XVIII - XIX веков, - Прим. ред.), - объяснял специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Музея Бориса Ельцина Евгений Нохрин. - Это мужской интерьер. В нем, как правило, размещались предметы, связанные с военной тематикой и бюсты российских правителей.
В 90-е в Кремле стали уходить от сдержанности кабинетов советской эпохи. На мебели появились интересные декоративные элементы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ТАЙНА «СЕКРЕТНЫХ» ПАПОК
В «Ельцин-центре», куда перевезли кабинет Бориса Ельцина, на столе президента можно заметить декоративные красные папки с надписью «Секретно». В действительности на столе Борис Ельцин такие важные документы не держал. Для них был специальный сейф в одном из служебных помещений рядом с кабинетом. Заведующий канцелярией первого президента страны опломбировал его каждый день.
Секретных папок на своем рабочем столе Борис Ельцин, понятно, не держал. Они хранились в ином месте
Фото: Алексей БУЛАТОВ
НЕПРИМЕТНАЯ КНОПКА В СТОЛЕ
Хоть в 90-е компьютер уже использовали, на столе Ельцина его не было. Из электроники тут только четыре телефона по левую руку от кресла президента и огромный пульт связи с массой кнопок, напротив каждой из которых было написано имя того или иного сотрудника Кремля. Понадобилось Борису Николаевичу связаться с заместителем председателя правительства - нажал на кнопку №26. Правда, по утверждениям помощников Ельцина, этим пультом он пользовался редко. Ему хватало четырех телефонов. Один из них был без диска - с него можно было связаться только с приемной. А еще на столе была незаметная кнопка возле аппарата. Она вызывала сотрудников приемной в кабинет.
С помощью этой кнопки Борис Ельцин всегда мог попросить сотрудника приемной зайти к нему в кабинет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- По воспоминаниям Владимира Шевченко, руководителя службы протокола, Ельцин использовал чаще всего именно этот телефон, чтобы вызвать к себе в кабинет определенного чиновника. И это, несмотря на то, что тут располагается специально предназначенный для этой цели пульт связи, - уточняет специалист по связям с общественностью Президентского центра Бориса Ельцина Елена Володарская.
Еще один телефон был для международных звонков. Третий - для связи с высшими должностными лицами России, у которых в кабинетах стояли такие же аппараты. Был и обычный телефон для городской связи. В теории в Москве в первой половине 90-х вы могли ошибиться номером и позвонить в кабинет главы государства. Такого, понятно, не случалось. Все звонки проходили сначала через приемную.
Тот самый "ядерный чемоданчик" сейчас можно увидеть в Ельцин Центре. Сейчас это просто оболочка. Начинку давно вынули
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ЗАГАДКА ДВУХ ЧЕМОДАНЧИКОВ
Бориса Николаевича всегда сопровождали два одинаковых черных чемоданчика фирмы Samsonite с кодовым замком. Но если в первом просто лежали документы, которые ему доставляли на подпись, когда он находился за пределами кремлевской резиденции, то во втором вдруг находился специальный компьютер с командными кодами для приведения в действие ядерного арсенала. Ух!.. Тут бы не перепутать, тем более что чемоданчики похожи, как братья-близнецы.
- Контроль за применением ядерного оружия осуществляет президент РФ, - объясняли в «Ельцин-центре». - Главу государства всегда и везде сопровождают офицеры с «ядерным чемоданчиком». В компьютерных модулях памяти этого устройства хранятся командные коды для приведения в действие ядерного арсенала.
Сам чемоданчик, который был еще при Борисе Ельцине, сейчас хранится в Екатеринбурге в «Ельцин-центре». Правда, это только оболочка. Всю компьютерную начинку из него, понятно, давно изъяли.
Своими габаритами автомобиль Бориса Ельцина немного напоминал танк
Фото: Алексей БУЛАТОВ
МАШИНА ПОД ВОДОЙ
После того как Борис Ельцин стал президентом в 1991-м, ему полагался соответствующий статусу служебный транспорт - бронированный лимузин ЗИЛ-41052. Эта машина и сейчас, спустя 32 года, производит впечатление. Своими габаритами она напоминает танк.
- У машины была огромная цельнометаллическая оболочка в виде корпуса, которая де факто и являлась им, - рассказывал научный сотрудник «Ельцин-центра» Артем Бардин. - По такой технологии даже танки делают.
Окна в салоне машины, кстати, открыть было нельзя - для безопасности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вес у машины - 5,5 тонн. Да что там - всего одна дверь весила 200 килограммов. Колеса бронированные, окна тоже. Их даже открыть нельзя, ведь салон должен сохранять герметичность на случай погружения машины в воду, то есть автомобиль президента мог превращаться в подобие подводной лодки. Внутри даже запас воздуха имелся. Прежде чем запустить в производство, такую машину проверяли на прочность выстрелом из винтовки Драгунова и подрывом тротила рядом с ней. Эта машина сопровождала Бориса Ельцина во всех его зарубежных поездках - ее везли не бортом №1, а на вспомогательном грузовом самолете. В частности, в 1997 году на саммит «Большой восьмерки» в Денвере Ельцин добирался именно в этом автомобиле.