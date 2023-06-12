Машина Ельцина напоминала танк, а с собой он носил ядерный чемоданчик

Вот так выглядел кабинет Бориса Ельцина с 1993 по 1996 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ровно 32 года назад 12 июня Бориса Ельцина избрали президентом РСФСР. Свои голоса за него отдали 57,3 % избирателей. С тех пор он стоял во главе страны до 31 декабря 1999 года. Чем не повод вспомнить малоизвестные детали о том, как был устроен его трудовой быт?

МУЖСКОЙ КАБИНЕТ СО СФИНКСАМИ

У Бориса Ельцина было несколько рабочих кабинетов. Например, с 1993 по 1996 год, пока в Сенатском дворце проходила масштабная реконструкция, Борис Ельцин занимал кабинет в уже не существующем 14-м корпусе Кремля (его снесли в 2016-м и разбили на его месте парк. - Прим. ред.).

Кабинет, в котором когда-то работал Борис Ельцин, сейчас можно посмотреть в музее Ельцин Центра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массивный белый стол в этом кабинете был из дерева с позолотой на орнаменте. Ножки были оформлены под …сфинксов. Оказывается, так в Кремле уходили от традиции сдержанных интерьеров эпохи СССР. В 90-е всем дворцовым помещениям стали возвращать былой блеск.

- В этом кабинете собраны элементы абсолютно разных стилей. Например, стиля Жакоб (назван в честь Жоржа Жакоба, французского мастера-мебельщика XVIII - XIX веков, - Прим. ред.), - объяснял специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Музея Бориса Ельцина Евгений Нохрин. - Это мужской интерьер. В нем, как правило, размещались предметы, связанные с военной тематикой и бюсты российских правителей.

В 90-е в Кремле стали уходить от сдержанности кабинетов советской эпохи. На мебели появились интересные декоративные элементы Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТАЙНА «СЕКРЕТНЫХ» ПАПОК

В «Ельцин-центре», куда перевезли кабинет Бориса Ельцина, на столе президента можно заметить декоративные красные папки с надписью «Секретно». В действительности на столе Борис Ельцин такие важные документы не держал. Для них был специальный сейф в одном из служебных помещений рядом с кабинетом. Заведующий канцелярией первого президента страны опломбировал его каждый день.

Секретных папок на своем рабочем столе Борис Ельцин, понятно, не держал. Они хранились в ином месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕПРИМЕТНАЯ КНОПКА В СТОЛЕ

Хоть в 90-е компьютер уже использовали, на столе Ельцина его не было. Из электроники тут только четыре телефона по левую руку от кресла президента и огромный пульт связи с массой кнопок, напротив каждой из которых было написано имя того или иного сотрудника Кремля. Понадобилось Борису Николаевичу связаться с заместителем председателя правительства - нажал на кнопку №26. Правда, по утверждениям помощников Ельцина, этим пультом он пользовался редко. Ему хватало четырех телефонов. Один из них был без диска - с него можно было связаться только с приемной. А еще на столе была незаметная кнопка возле аппарата. Она вызывала сотрудников приемной в кабинет.

С помощью этой кнопки Борис Ельцин всегда мог попросить сотрудника приемной зайти к нему в кабинет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- По воспоминаниям Владимира Шевченко, руководителя службы протокола, Ельцин использовал чаще всего именно этот телефон, чтобы вызвать к себе в кабинет определенного чиновника. И это, несмотря на то, что тут располагается специально предназначенный для этой цели пульт связи, - уточняет специалист по связям с общественностью Президентского центра Бориса Ельцина Елена Володарская.

Еще один телефон был для международных звонков. Третий - для связи с высшими должностными лицами России, у которых в кабинетах стояли такие же аппараты. Был и обычный телефон для городской связи. В теории в Москве в первой половине 90-х вы могли ошибиться номером и позвонить в кабинет главы государства. Такого, понятно, не случалось. Все звонки проходили сначала через приемную.

Тот самый "ядерный чемоданчик" сейчас можно увидеть в Ельцин Центре. Сейчас это просто оболочка. Начинку давно вынули Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАГАДКА ДВУХ ЧЕМОДАНЧИКОВ

Бориса Николаевича всегда сопровождали два одинаковых черных чемоданчика фирмы Samsonite с кодовым замком. Но если в первом просто лежали документы, которые ему доставляли на подпись, когда он находился за пределами кремлевской резиденции, то во втором вдруг находился специальный компьютер с командными кодами для приведения в действие ядерного арсенала. Ух!.. Тут бы не перепутать, тем более что чемоданчики похожи, как братья-близнецы.

- Контроль за применением ядерного оружия осуществляет президент РФ, - объясняли в «Ельцин-центре». - Главу государства всегда и везде сопровождают офицеры с «ядерным чемоданчиком». В компьютерных модулях памяти этого устройства хранятся командные коды для приведения в действие ядерного арсенала.

Сам чемоданчик, который был еще при Борисе Ельцине, сейчас хранится в Екатеринбурге в «Ельцин-центре». Правда, это только оболочка. Всю компьютерную начинку из него, понятно, давно изъяли.

Своими габаритами автомобиль Бориса Ельцина немного напоминал танк Фото: Алексей БУЛАТОВ

МАШИНА ПОД ВОДОЙ

После того как Борис Ельцин стал президентом в 1991-м, ему полагался соответствующий статусу служебный транспорт - бронированный лимузин ЗИЛ-41052. Эта машина и сейчас, спустя 32 года, производит впечатление. Своими габаритами она напоминает танк.

- У машины была огромная цельнометаллическая оболочка в виде корпуса, которая де факто и являлась им, - рассказывал научный сотрудник «Ельцин-центра» Артем Бардин. - По такой технологии даже танки делают.

Окна в салоне машины, кстати, открыть было нельзя - для безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вес у машины - 5,5 тонн. Да что там - всего одна дверь весила 200 килограммов. Колеса бронированные, окна тоже. Их даже открыть нельзя, ведь салон должен сохранять герметичность на случай погружения машины в воду, то есть автомобиль президента мог превращаться в подобие подводной лодки. Внутри даже запас воздуха имелся. Прежде чем запустить в производство, такую машину проверяли на прочность выстрелом из винтовки Драгунова и подрывом тротила рядом с ней. Эта машина сопровождала Бориса Ельцина во всех его зарубежных поездках - ее везли не бортом №1, а на вспомогательном грузовом самолете. В частности, в 1997 году на саммит «Большой восьмерки» в Денвере Ельцин добирался именно в этом автомобиле.