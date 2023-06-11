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Звезды10 июня 2023 21:10

Рок-фестиваль с Гариком Сукачевым и солистом «Агата Кристи» в Екатеринбурге обернулся провалом

Первый день фестиваля «Кардиограмма» в Екатеринбурге прошел с пустыми трибунами
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Гарик Сукачев не смог раскачать толпу, а у экс-солиста «Агата Кристи» вышла из строя техника

Гарик Сукачев не смог раскачать толпу, а у экс-солиста «Агата Кристи» вышла из строя техника

Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбурге прошел первый день масштабного летнего музыкального фестиваля «Кардиограмма». На нем выступают легенды отечественного рока Гарик Сукачев, Валерий Кипелов, Владимир Кузьмин, Светлана Сурганова, группы «Чиж и Ко» и Uma2rmaH, а также множество других известных и начинающих коллективов.

Первой на сцену вышла группа «Сурганова и Оркестр»

Первой на сцену вышла группа «Сурганова и Оркестр»

Фото: Ольга ЮШКОВА

Преданные поклонники пришли заранее, чтобы занять места поближе к сцене

Преданные поклонники пришли заранее, чтобы занять места поближе к сцене

Фото: Ольга ЮШКОВА

Первый день оставил у зрителей смешанные впечатления. Одни остались довольны качеством звука и хедлайнерами, другие же посчитали концерт полным провалом.

Выступления рок-музыкантов проходят на футбольном стадионе «Екатеринбург Арена» в центре города. Еще утром 10 июня на шум из-за репетиций пожаловались жители соседних домов. Они были недовольны тем, что грохочущая музыка разбудила их в семь утра.

В первый день фестиваля зал и трибуны были полупустыми

В первый день фестиваля зал и трибуны были полупустыми

Фото: Ольга ЮШКОВА

На фестивале выступают как легенды отечественного рока, так и менее известные талантливые музыканты

На фестивале выступают как легенды отечественного рока, так и менее известные талантливые музыканты

Фото: Ольга ЮШКОВА

Концерты на площадке начались в 11:00, а популярные исполнители выступали после 16:30. Но даже к этому времени на стадионе, рассчитанном на несколько десятков тысяч зрителей, не собралось и одной третьей. Как трибуны, так и танцпощадка были полупустыми.

Гости фестиваля связали это с тем, что билеты на мероприятие были чрезмерно дорогими.

В первый день фестиваля зал и трибуны были полупустыми

В первый день фестиваля зал и трибуны были полупустыми

Фото: Ольга ЮШКОВА

Зрители запаслись зонтами и дождевиками

Зрители запаслись зонтами и дождевиками

Для истинных фанатов дождь - не помеха

Для истинных фанатов дождь - не помеха

- На танцпол билет на два дня стоит 4 000, на фан-зону вообще 6 500, а на трибуны от 2 500 до 20 000 рублей. Я думаю, многие просто пожалели денег. Мне билеты сестра подарила. Сама бы я все же не стала их покупать. К артистам претензий нет, все выступили очень хорошо, но они ведь тоже на любителя, далеко не всем нравятся. Вот если бы это был фестиваль с «попсовыми» музыкантами, тогда бы пришло людей гораздо больше. Но главное, если цены были бы не такими «кусачими», такого провала бы не было, - рассказала «КП-Екатеринбург» зрительница Оксана после концерта.

Владимиру Кузьмину подпевали под его хит «Симона»

Владимиру Кузьмину подпевали под его хит «Симона»

Фото: Ольга ЮШКОВА

На стадионе было непривычно мало зрителей, но зато те, кто пришли, отрывались по полной

На стадионе было непривычно мало зрителей, но зато те, кто пришли, отрывались по полной

Фото: Ольга ЮШКОВА

Подпортил общее впечатление и проливной дождь, который начался во время выступления группы «Гран-Куражъ». Для истинных фанатов рока и этой группы это не стало помехой, к тому же, многие из них оказались подготовленными и взяли в собой зонтики и дождевики. Другая часть зрителей все же поспешила уйти подальше от сцены – в укрытие.

Из-за дождя у экс-солиста группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова вышла из строя техника. Ее музыкантам пришлось настраивать около 20 минут. Зато, когда певец все же вышел на сцену, ему с первых аккордов удалось раскачать толпу под легендарную песню «Как на войне».

Вадим Самойлов смог раскачать толпу

Вадим Самойлов смог раскачать толпу

Фото: Ольга ЮШКОВА

Фестиваль «Кардиограмма» 2023 в Екатеринбурге

Фестиваль «Кардиограмма» 2023 в Екатеринбурге

Фото: Ольга ЮШКОВА

При этом настоящие фанаты остались довольны мероприятием

При этом настоящие фанаты остались довольны мероприятием

Фото: Ольга ЮШКОВА

А вот Гарику Сукачеву, концерт которого завершал первый день фестиваля, завести толпу так и не удалось.

- Даже странно. Сегодня музыкант выступал очень мощно, сам прыгал и танцевал, как будто ему лет 20, выкладывался на все 100. А вот зрители, за исключением нескольких человек, спокойно стояли и слушали, наверное, за все часы фестиваля устали уже, - поделилась гостья «Кардиограммы» Александра.

Под песни Гарика Сукачева смогли танцевать лишь самые стойкие поклонники

Под песни Гарика Сукачева смогли танцевать лишь самые стойкие поклонники

Фото: Ольга ЮШКОВА

Фестиваль «Кардиограмма» 2023 в Екатеринбурге

Фестиваль «Кардиограмма» 2023 в Екатеринбурге

Во второй день, 11 июня, на сцену поднимутся Валерий Кипелов, группы «Чиж и Ко» и Uma2rmaH и другие рок-коллективы.

Напомним, прошлым летом на стадионе «Екатеринбург Арена» проходил юбилейный концерт группы «Руки Вверх!», на котором Сергей Жуков собрал больше 30 тысяч зрителей.

Из плюсов мероприятия зрители отметили качество звука и профессиональные выступления хедлайнеров

Из плюсов мероприятия зрители отметили качество звука и профессиональные выступления хедлайнеров

Фото: Ольга ЮШКОВА

Фестиваль проходит в Екатеринбурге 10 и 11 июня

Фестиваль проходит в Екатеринбурге 10 и 11 июня

Фото: Ольга ЮШКОВА

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