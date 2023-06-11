Рок-фестиваль с Гариком Сукачевым и солистом «Агата Кристи» в Екатеринбурге обернулся провалом

Гарик Сукачев не смог раскачать толпу, а у экс-солиста «Агата Кристи» вышла из строя техника Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбурге прошел первый день масштабного летнего музыкального фестиваля «Кардиограмма». На нем выступают легенды отечественного рока Гарик Сукачев, Валерий Кипелов, Владимир Кузьмин, Светлана Сурганова, группы «Чиж и Ко» и Uma2rmaH, а также множество других известных и начинающих коллективов.

Первой на сцену вышла группа «Сурганова и Оркестр» Фото: Ольга ЮШКОВА

Преданные поклонники пришли заранее, чтобы занять места поближе к сцене Фото: Ольга ЮШКОВА

Первый день оставил у зрителей смешанные впечатления. Одни остались довольны качеством звука и хедлайнерами, другие же посчитали концерт полным провалом.

Выступления рок-музыкантов проходят на футбольном стадионе «Екатеринбург Арена» в центре города. Еще утром 10 июня на шум из-за репетиций пожаловались жители соседних домов. Они были недовольны тем, что грохочущая музыка разбудила их в семь утра.

В первый день фестиваля зал и трибуны были полупустыми Фото: Ольга ЮШКОВА

На фестивале выступают как легенды отечественного рока, так и менее известные талантливые музыканты Фото: Ольга ЮШКОВА

Концерты на площадке начались в 11:00, а популярные исполнители выступали после 16:30. Но даже к этому времени на стадионе, рассчитанном на несколько десятков тысяч зрителей, не собралось и одной третьей. Как трибуны, так и танцпощадка были полупустыми.

Гости фестиваля связали это с тем, что билеты на мероприятие были чрезмерно дорогими.

В первый день фестиваля зал и трибуны были полупустыми Фото: Ольга ЮШКОВА

Зрители запаслись зонтами и дождевиками

Для истинных фанатов дождь - не помеха

- На танцпол билет на два дня стоит 4 000, на фан-зону вообще 6 500, а на трибуны от 2 500 до 20 000 рублей. Я думаю, многие просто пожалели денег. Мне билеты сестра подарила. Сама бы я все же не стала их покупать. К артистам претензий нет, все выступили очень хорошо, но они ведь тоже на любителя, далеко не всем нравятся. Вот если бы это был фестиваль с «попсовыми» музыкантами, тогда бы пришло людей гораздо больше. Но главное, если цены были бы не такими «кусачими», такого провала бы не было, - рассказала «КП-Екатеринбург» зрительница Оксана после концерта.

Владимиру Кузьмину подпевали под его хит «Симона» Фото: Ольга ЮШКОВА

На стадионе было непривычно мало зрителей, но зато те, кто пришли, отрывались по полной Фото: Ольга ЮШКОВА

Подпортил общее впечатление и проливной дождь, который начался во время выступления группы «Гран-Куражъ». Для истинных фанатов рока и этой группы это не стало помехой, к тому же, многие из них оказались подготовленными и взяли в собой зонтики и дождевики. Другая часть зрителей все же поспешила уйти подальше от сцены – в укрытие.

Из-за дождя у экс-солиста группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова вышла из строя техника. Ее музыкантам пришлось настраивать около 20 минут. Зато, когда певец все же вышел на сцену, ему с первых аккордов удалось раскачать толпу под легендарную песню «Как на войне».

Вадим Самойлов смог раскачать толпу Фото: Ольга ЮШКОВА

Фестиваль «Кардиограмма» 2023 в Екатеринбурге Фото: Ольга ЮШКОВА

При этом настоящие фанаты остались довольны мероприятием Фото: Ольга ЮШКОВА

А вот Гарику Сукачеву, концерт которого завершал первый день фестиваля, завести толпу так и не удалось.

- Даже странно. Сегодня музыкант выступал очень мощно, сам прыгал и танцевал, как будто ему лет 20, выкладывался на все 100. А вот зрители, за исключением нескольких человек, спокойно стояли и слушали, наверное, за все часы фестиваля устали уже, - поделилась гостья «Кардиограммы» Александра.

Под песни Гарика Сукачева смогли танцевать лишь самые стойкие поклонники Фото: Ольга ЮШКОВА

Фестиваль «Кардиограмма» 2023 в Екатеринбурге

Во второй день, 11 июня, на сцену поднимутся Валерий Кипелов, группы «Чиж и Ко» и Uma2rmaH и другие рок-коллективы.

Напомним, прошлым летом на стадионе «Екатеринбург Арена» проходил юбилейный концерт группы «Руки Вверх!», на котором Сергей Жуков собрал больше 30 тысяч зрителей.

Из плюсов мероприятия зрители отметили качество звука и профессиональные выступления хедлайнеров Фото: Ольга ЮШКОВА

Фестиваль проходит в Екатеринбурге 10 и 11 июня Фото: Ольга ЮШКОВА

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