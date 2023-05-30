Рок-фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге 2023: артисты и время выступлений

Фестиваль пройдет 10 и 11 июня на площадке Екатеринбург Арены. На фото группа «Сурганова и оркестр» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге на музыкальном фестивале «Кардиограмма» соберутся легенды отечественного рока а также начинающие рок-музыканты. Масштабный концерт пройдет 10 и 11 июня на площадке футбольного стадиона Екатеринбург Арена. На нем свои главные хиты исполнят Гарик Сукачев, Валерий Кипелов, группы «Чиж и Ко», Uma2rmaH, «Сурганова и оркестр» и многие другие артисты.

Событие объединит тысячи фанатов отечественного рока Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наш фестиваль соберет на одной арене десятки тысяч любителей рок- музыки. И не только жителей самого Екатеринбурга и всего Урала. Гостями фестиваля станут жители буквально всех уголков нашей страны! – рассказывают организаторы

Выступления музыкантов будут проходить на двух сценах. «Дневная» сцена будет расположена на территории стадиона, «Вечерняя» - внутри чаши арены на самом футбольном поле. Двери стадиона для прохода гостей в дни фестиваля будут открыты в 10:00.

Будем кричать «Я свободен» в унисон с Валерием Кипеловым Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Программа фестиваля «Кардиограмма» в Екатеринбурге-2023

Первый день - 10 июня

«Дневная сцена»

11:00 - 11:35 – «Действуй!»

11:50 – 12:30 – SELLOUT

12:45 – 13:30 – Екатерина Яшникова

13:45 – 14:30 – «Керамика»

14:45 – 15:30 – STIGMATA

«Вечерняя сцена»

16:10 – 17:00 – «Анимация»

17:15 – 18:00 – «Сурганова и оркестр»

18:15 – 19:00 – Владимир Кузьмин

Свои хиты исполнят легенды отечественного рока, в том числе Владимир Кузьмин Фото: Михаил ФРОЛОВ

19:15 – 20:00 – «Группа Гран-Куражъ»

20:15 – 21:00 – Вадим Самойлов

21:15 – 22:00 – «Эпидемия»

22:15 – 23:00 - Гарик Сукачев

Второй день – 11 июня

«Дневная сцена»

11:00 - 11:35 – GAM BEAT

11:50 – 12:30 – SARA

12:45 – 13:30 – «Обними кита»

13:45 – 14:30 – «Ундервуд»

14:45 – 15:30 – MARIEL'

15:45 – 16:30 – Макс Свобода

Готовьтесь танцевать под «Прасковью» вместе с Uma2rmaH Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Вечерняя сцена»

17:15 – 18:00 – «Мураками»

18:15 – 19:00 – RADIO TAPOK

19:15 – 20:00 – F.P.G.

20:15 – 21:00 – UMA2RMAN

21:15 – 22:00 – «Чиж и Ко»

22:15 – 23:00 – «Кипелов»

Для гостей фестиваля на территории стадиона также будут организованы зоны фуд-кортов а также множество разнообразных развлечений, в том числе зона с аттракционами. Дополнительную информацию вы сможете узнать на сайте фестиваля.