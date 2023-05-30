Рок-фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге 2023: артисты и время выступлений

Фестиваль пройдет 10 и 11 июня на площадке Екатеринбург Арены. На фото группа «Сурганова и оркестр»
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Екатеринбурге на музыкальном фестивале «Кардиограмма» соберутся легенды отечественного рока а также начинающие рок-музыканты. Масштабный концерт пройдет 10 и 11 июня на площадке футбольного стадиона Екатеринбург Арена. На нем свои главные хиты исполнят Гарик Сукачев, Валерий Кипелов, группы «Чиж и Ко», Uma2rmaH, «Сурганова и оркестр» и многие другие артисты.
Событие объединит тысячи фанатов отечественного рока
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Наш фестиваль соберет на одной арене десятки тысяч любителей рок- музыки. И не только жителей самого Екатеринбурга и всего Урала. Гостями фестиваля станут жители буквально всех уголков нашей страны! – рассказывают организаторы
Выступления музыкантов будут проходить на двух сценах. «Дневная» сцена будет расположена на территории стадиона, «Вечерняя» - внутри чаши арены на самом футбольном поле. Двери стадиона для прохода гостей в дни фестиваля будут открыты в 10:00.
Будем кричать «Я свободен» в унисон с Валерием Кипеловым
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Первый день - 10 июня
«Дневная сцена»
11:00 - 11:35 – «Действуй!»
11:50 – 12:30 – SELLOUT
12:45 – 13:30 – Екатерина Яшникова
13:45 – 14:30 – «Керамика»
14:45 – 15:30 – STIGMATA
«Вечерняя сцена»
16:10 – 17:00 – «Анимация»
17:15 – 18:00 – «Сурганова и оркестр»
18:15 – 19:00 – Владимир Кузьмин
Свои хиты исполнят легенды отечественного рока, в том числе Владимир Кузьмин
Фото: Михаил ФРОЛОВ
19:15 – 20:00 – «Группа Гран-Куражъ»
20:15 – 21:00 – Вадим Самойлов
21:15 – 22:00 – «Эпидемия»
22:15 – 23:00 - Гарик Сукачев
Второй день – 11 июня
«Дневная сцена»
11:00 - 11:35 – GAM BEAT
11:50 – 12:30 – SARA
12:45 – 13:30 – «Обними кита»
13:45 – 14:30 – «Ундервуд»
14:45 – 15:30 – MARIEL'
15:45 – 16:30 – Макс Свобода
Готовьтесь танцевать под «Прасковью» вместе с Uma2rmaH
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Вечерняя сцена»
17:15 – 18:00 – «Мураками»
18:15 – 19:00 – RADIO TAPOK
19:15 – 20:00 – F.P.G.
20:15 – 21:00 – UMA2RMAN
21:15 – 22:00 – «Чиж и Ко»
22:15 – 23:00 – «Кипелов»
Для гостей фестиваля на территории стадиона также будут организованы зоны фуд-кортов а также множество разнообразных развлечений, в том числе зона с аттракционами. Дополнительную информацию вы сможете узнать на сайте фестиваля.