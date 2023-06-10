Горожан, живущих возле «Екатеринбург Арены», разбудил громкий шум

Музыканты начали репетиции на стадионе ранним утром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожан, живущих возле «Екатеринбург Арены», утром 10 июня разбудил громкий шум. Как рассказали очевидцы, звуки доносились со стадиона. Это музыканты готовились к фестивалю «Кардиограмма».

- Мы приносим извинения за доставленные неудобства. Постараемся в дальнейшем соблюдать этикет по организации мероприятия. Репетиции не проводились ночью. Само мероприятие проводится в оговоренное нормами время. Стадион находится в центре города, поэтому, конечно, людям будет слышен шум, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» ситуацию организаторы.

Напомним, в Екатеринбурге на фестивале «Кардиограмма» соберутся легенды отечественного рока а также начинающие рок-музыканты. Масштабный концерт пройдет 10 и 11 июня на площадке футбольного стадиона «Екатеринбург Арена»№. На нем свои главные хиты исполнят Гарик Сукачев, Валерий Кипелов, группы «Чиж и Ко», Uma2rmaH, «Сурганова и оркестр» и многие другие артисты.

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