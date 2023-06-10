Перед выступлением Вадима Самойлова на фестивале «Кардиограмма» из-за дождя перестала работать техника

Рок-музыкант исполнил главные хиты и раскачал зал Фото: Ольга ЮШКОВА

Сильный дождь начался во время выступления группы «Гран-Куражъ» на фестивале «Кардиограмма» 10 июня. Фанатам не помешало это зажигать под рок-хиты, но часть зрителей решила поскорее пойти в укрытие.

После группы «Гран-Куражъ» на сцену должен был выйти Вадим Самойлов, но из-за дождя перестала работать техника. Ее пришлось настраивать около 20 минут. Зрители не расходились, а только кричали в знак поддержки.

Когда исправить технические неполадки, рок-музыкант исполнил главные хиты и раскачал зал.

Фестиваль «Кардиограмма» проходит на «Екатеринбург Арене» 10 и 11 июня. Он собрал главных звезд отечественного рока. В первый день также выступают «Сурганова и Оркестр» Владимир Кузьмин, «Гран-Куражъ» и Гарик Сукачев. 11 июня на сцену выйдут Валерий Кипелов, группы «Чиж и Ко» и Uma2rmaH, а также другие извечные и начинающие рок-коллективы.

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