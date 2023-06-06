Лечить неприятное заболевание необходимо в больнице у опытного врача. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Геморрой – неприятное заболевание, которое мешает человеку нормально жить. «КП-Екатеринбург» и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики региона совместно рассказывают уральцам, как поддерживать хорошее самочувствие. В этот раз заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии Свердловской областной клинической больницы №1 Алексей Богданов объяснил, почему поход к проктологу не нужно затягивать, как проявляет себя заболевание и как его лечат в 2023 году.

Геморрой: симптомы, жалобы и лечение

-Геморрой – это хроническое заболевание, которое является пожизненным. У кого-то жалобы возвращаются часто, у кого-то редко, но полностью исчезнуть они не могут. От этого заболевания еще никто не умирал, но геморрой ухудшает качество жизни. Если у человека есть боль, дискомфорт, он замечает кровь на туалетной бумаге или чувствует выпадение образований из анального канала, то все эти симптомы – это повод обращения к проктологу, - сообщает Алексей Богданов.

При этом пациенту не нужно заранее ни сдавать анализы, ни проводить какую-то диагностику самостоятельно. Достаточно только прийти на прием и пообщаться со специалистом. Врачи рекомендуют придерживаться этой методики, потому что геморрой лечится индивидуально, а при постановке диагноза и дальнейшей тактики лечения важно абсолютно все: от того, где человек работает и каким спортом занимается, до того, какие лекарства он сейчас принимает.

К примеру, на расширение вен могут влиять гормональные препараты или гематологические заболевания, на высокое внутрибрюшное давление – увлечение тяжелой атлетикой, малоподвижный образ жизни при длительной сидячей работе за компьютером или в кабине дальнобойщика.

Лечение бывает симптоматическим, когда снимаются симптомы, на которые пациент жалуется, и оперативным, когда геморроидальные узлы удаляют во время операции. Полностью устраняет причины только операция, но она нужна далеко не всем и восстанавливаться после нее придется от 1 месяца до 1 года.

- В одном случае хватит того, чтобы бороться с симптомами, во втором – оперировать, в третьем – использовать малоинвазивные методы, набор которых достаточно широк. Малоинвазивные методы тоже хирургические, но при этом урон не настолько серьезен и восстановление проходит быстрее. У всех них есть показания, противопоказания и примерный срок, когда они будут поддерживать пациента в хорошем состоянии. Допустим, при лигировании геморроидальных узлов тяжелоатлет или грузчик проживут без симптомов около полугода, но потом симптомы все равно возвратятся. Поэтому и нужно очень аккуратно присматриваться к каждому случаю, подход у врачей к каждому пациенту индивидуален, - объясняет Алексей Богданов.

Что эффективно от геморроя

Ученые уже установили, как возникает болезнь, какие риски к ней приводят. Избегая этих рисков, человек может улучшить свое состояние и избежать очередного обострения геморроя.

Геморрой – это заболевание, которое развивается из-за двух групп причин. К первой относится проблема с геморроидальными венами. Есть факторы, которые расширяют вены: употребление алкоголя, употребление в пищу острых специй, употребление гормональных препаратов, повышение температуры окружающей среды. Выделяют системные повышения температуры и локальные, к примеру, не дышащее белье. Так, есть категория пациентов, которые зимой трудятся на Севере. Они в течение смены работают и на свежем воздухе, и в помещении, где перегреваются, и это тоже фактор риска.

Если вены расширились, они могут никак себя не проявлять, не выпадать, если для этого нет механических факторов. Эти факторы и являются второй группой причин. Они возникают из-за повышения внутрикишечного давления, прямокишечного давления. К этим факторам, во-первых, относятся запоры, поносы и в целом нарушение дефекации, они широко распространены среди пациентов. Во-вторых, повышение внутрибрюшного давления может быть из-за тяжелой физической работы (грузчики, тяжелоатлеты и так далее). В-третьих, к ним относятся статические нагрузки в виде длительного сидения. В эту категорию попадают дальнобойщики, которые сидят по 8-12 часов, специалисты, работающие с компьютером. В этом случае внутренние органы длительное время давят на кишечник, связки, которые удерживают геморроидальные узлы, рвутся и узлы выходят наружу.

- Есть еще и сопутствующие заболевания, расширяющие вены, как гематологические, цирроз печени. Все это важно учитывать, и без личного приема тут не обойтись, - говорит Алексей Богданов.

Пациенты, проходящие лечение, получают рекомендации по максимальному исключению этих факторов риска для того, чтобы жалобы не беспокоили их как можно дольше.

Можно ли не идти к врачу, если от геморроя все равно полностью не избавиться?

В 2017 году исследователи из Японии опубликовали научную статью, где изучали распространенность доброкачественной опухоли толстой кишки и геморроя, их взаимосвязь. Выяснилось, что пациенты с геморроем чаще подвержены опухоли толстой кишки.

- Поэтому сейчас врачи считают, что при хроническом геморрое у человека есть предрасположенность к тому, чтобы возникла опухоль. И поэтому до операции пациенты с геморроем должны пройти колоноскопию. Без обращения к врачу это обследование невозможно. Поэтому если есть геморрой, то точно надо к доктору, - говорит Алексей Богданов.

Лечение геморроя: цена

Удаление геморроя (геморроидэктомия) в Екатеринбурге в 2023 году стоит от 3200 рублей.

Удаление геморроя лазером в Екатеринбурге в 2023 году стоит от 7000 рублей.

Лечение геморроя в Екатеринбурге: врачи

Геморроя лечат колопроктологи. Их можно найти как в поликлинике по месту жительства и посетить их прием по полису ОМС, так и в платных клиниках.

Свердловская областная клиническая больница №1 – ул. Волгоградская, д. 185, телефон: +7 (343) 351-76-05

РЖД-Медицина – ул. Гражданская, д. 9, телефон: 8 (800) 234-34-34

Екатеринбургский Медицинский центр – ул. Шевченко, д. 9, телефон: +7 (901) 249-98-61

Медика – ул. Радищева, д. 33, телефон: +7 (343) 379-74-74

УРО-ПРО – ул. Кузнечная, д. 83, телефон: +7 (343) 301-50-51.