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Общество31 мая 2023 11:36

«Экзамен лишил дочку сна»: в Екатеринбурге школьница рискует остаться без аттестата из-за отсутствия программного софта на ОГЭ

В Екатеринбурге родители девятиклассников заявили о нарушениях во время ОГЭ и пожаловались в Минобразования
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Школьница уверяет, что на ее компьютере не было текстового редактора и его аналогов

Школьница уверяет, что на ее компьютере не было текстового редактора и его аналогов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в школе № 85 Екатеринбурга прошел основной государственный экзамен (ОГЭ) по информатике. На срез знаний пришли ученики из Юго-Западного района. После письменной части школьники приступили к выполнению заданий на ноутбуках. Однако на этом этапе у некоторых ребят возникли трудности.

Оказалось, что на ноутбуках не был установлен необходимый софт. Мама одной из учениц Надежда рассказала «КП-Екатеринбург» о том, почему обратилась в Министерство образования и попросила аннулировать результаты экзамена.

«У ТЕБЯ ВСЕ ЕСТЬ, ИЩИ!»

Ученица девятого класса школы №140 Виктория рассказала маме, что ее первоначальное место в аудитории №2080 было 3Б. Со слов мамы девочки, в момент начала экзамена на компьютерах не было программы для ввода электронной версии ответов на задания контрольно-измерительных материалов (КИМ).

- После этой жалобы в аудиторию пришли технические специалисты. Они начали устанавливать необходимое программное обеспечение на компьютеры, - рассказывает Надежда. - Представьте, что по аудитории кто-то ходит от одного компьютера к другому? Это отвлекает и мешает сосредоточиться на решении заданий.

Школьница просила помощи технических специалистов после того, как ее пересадили за другой компьютер

Школьница просила помощи технических специалистов после того, как ее пересадили за другой компьютер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во второй части экзамена ученикам потребовались ноутбуки. Тут, отмечает Надежда, ее дочь столкнулась с тем, что на устройстве не было текстового редактора. Об этой проблеме школьница трижды говорила организаторам.

- На ноутбуке моей дочери не было программ Word, PowerPoint, Excel или их аналогов. Такая же проблема была еще у одной школьницы в аудитории. Подошедший на ее просьбу технический специалист ответил: «У тебя все есть, ищи!». Моя дочка еще раз проверила, но этого программного обеспечения на ее компьютере не было, - рассказывает Надежда.

Школьница серьезно переживает из-за результатов экзамена

Школьница серьезно переживает из-за результатов экзамена

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По ее словам, на вторую просьбу о помощи Виктории отреагировали лишь спустя 10 минут. Лишь после этого системный администратор убедился в том, что нужного софта на компьютере нет.

- Он решил, что ребенка нужно пересадить на место 2Б. Вике пообещали, что перенесут решенные задания на этот компьютер, - рассказала Надежда.

По словам мамы, на новом месте были открыты задания другого школьника. После всех пересаживаний и решений проблем с компьютером, до конца экзамена оставалось всего 20 минут.

ОБЕЩАЛИ ПРОДЛИТЬ ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА, НО ОБМАНУЛИ

Далее, школьница сделала задание в Word и сохранила документ. Название файла она занесла в бланк ответов.

- Организатор подошел к ней и сказал, что название файла – неверное. Но бумажный вариант ответов лежал на месте, где дочь сидела изначально. Вику уверяли, что время экзамена для нее продлят, и она успеет внести поправки в бумажный вариант, - сказала Надежда.

По словам мамы, девочке обещали продлить время экзамена

По словам мамы, девочке обещали продлить время экзамена

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но затем у девятиклассницы начались новые проблемы. У нее не получалось войти в Excel, так как там вновь была открыта работа другого ученика. Его документ не закрывался. Школьнице снова пришлось звать «сисадмина».

- Техник вновь осматривал ноутбук, выполнил перенос файлов с предыдущего места, где сидела дочь. И еще раз сказал, что ребенок может выполнять работу в спокойном режиме, время ей продлят. После этого он вышел из аудитории. Но через пять минут организатор сообщила моей дочери об окончании экзамена и невозможности вносить изменения, - уверяет Надежда.

Апелляционную жалобу школьница подать не смогла на месте, так как вышла к месту хранения телефонов. Там, по словам мамы, ей сказали, что оставлять претензию поздно. Результаты экзамена еще не известны. Но девочка отвлекалась, теряла время в ожидании айтишника. И теперь Вика думает, что ей все-таки придется идти на пересдачу.

- Мы были в шоке, когда узнали, что правила экзамена были так жестко нарушены . Хорошо, что у моей дочки устойчивая психика. Она приняла это без истерик, но сейчас очень переживает и не может спать. Можно сказать, что прошедший экзамен лишил дочку сна, - отметила мама школьницы.

Директор школы уверяет, что вся техника была в исправном состоянии

Директор школы уверяет, что вся техника была в исправном состоянии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Надежда вместе с группой родителей учеников 140-й школы отправила жалобу в Минобразования области и позвонила на горячую линию по вопросам экзамена. По словам женщины, классная руководительница Виктории полностью на их стороне и пообещала помочь. В случае, если результат экзамена будет неудовлетворительным, то школьница пойдет на пересдачу. Экзамен придется писать заново уже во второй половине июня, в резервные дни. Если результат будет удачным, то ученица получит аттестат с соответствующей отметкой.

Корреспондент «КП-Екатеринбург» связалась с директором школы № 85 Натальей Ващук. По ее словам, все компьютеры перед ОГЭ были проверены, и там были все необходимые программы. Также директор школы уверяет, что некоторые дети не дожидались технических специалистов и уходили с экзамена самовольно.

- В должностные обязанности технического специалиста не входит решение задач по информатике. Он не имеет права давать подсказки. Но технические специалисты подходили ко всем, у кого были вопросы по работе техники. Ребенок должен сам уметь открывать и закрывать, а также сохранять файлы. Если мамы не было в кабинете, то, как она говорит о том, что экзамен был проведен с нарушениями? – задается вопросом директор школы № 85. – Либо ребенок невнимательно прочитал инструкцию, либо он не владеет компьютером. Возможно, стресс повлиял на решение заданий. К нам также поступала жалоба, что организаторы захлопнули ноутбук, за которым сидел ученик. Но после проверки по камерам, мы убедились, что такого не было. Апелляционных жалоб на проведение экзамена не поступало.

К маме школьницы после экзамена обратились и другие родители

К маме школьницы после экзамена обратились и другие родители

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП-Екатеринбург» также отправила запрос в департамент информполитики региона с просьбой разъяснить ситуацию с обращениями родителей.

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