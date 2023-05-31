«Экзамен лишил дочку сна»: в Екатеринбурге школьница рискует остаться без аттестата из-за отсутствия программного софта на ОГЭ

Школьница уверяет, что на ее компьютере не было текстового редактора и его аналогов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в школе № 85 Екатеринбурга прошел основной государственный экзамен (ОГЭ) по информатике. На срез знаний пришли ученики из Юго-Западного района. После письменной части школьники приступили к выполнению заданий на ноутбуках. Однако на этом этапе у некоторых ребят возникли трудности.

Оказалось, что на ноутбуках не был установлен необходимый софт. Мама одной из учениц Надежда рассказала «КП-Екатеринбург» о том, почему обратилась в Министерство образования и попросила аннулировать результаты экзамена.

«У ТЕБЯ ВСЕ ЕСТЬ, ИЩИ!»

Ученица девятого класса школы №140 Виктория рассказала маме, что ее первоначальное место в аудитории №2080 было 3Б. Со слов мамы девочки, в момент начала экзамена на компьютерах не было программы для ввода электронной версии ответов на задания контрольно-измерительных материалов (КИМ).

- После этой жалобы в аудиторию пришли технические специалисты. Они начали устанавливать необходимое программное обеспечение на компьютеры, - рассказывает Надежда. - Представьте, что по аудитории кто-то ходит от одного компьютера к другому? Это отвлекает и мешает сосредоточиться на решении заданий.

Школьница просила помощи технических специалистов после того, как ее пересадили за другой компьютер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во второй части экзамена ученикам потребовались ноутбуки. Тут, отмечает Надежда, ее дочь столкнулась с тем, что на устройстве не было текстового редактора. Об этой проблеме школьница трижды говорила организаторам.

- На ноутбуке моей дочери не было программ Word, PowerPoint, Excel или их аналогов. Такая же проблема была еще у одной школьницы в аудитории. Подошедший на ее просьбу технический специалист ответил: «У тебя все есть, ищи!». Моя дочка еще раз проверила, но этого программного обеспечения на ее компьютере не было, - рассказывает Надежда.

Школьница серьезно переживает из-за результатов экзамена Фото: Алексей БУЛАТОВ

По ее словам, на вторую просьбу о помощи Виктории отреагировали лишь спустя 10 минут. Лишь после этого системный администратор убедился в том, что нужного софта на компьютере нет.

- Он решил, что ребенка нужно пересадить на место 2Б. Вике пообещали, что перенесут решенные задания на этот компьютер, - рассказала Надежда.

По словам мамы, на новом месте были открыты задания другого школьника. После всех пересаживаний и решений проблем с компьютером, до конца экзамена оставалось всего 20 минут.

ОБЕЩАЛИ ПРОДЛИТЬ ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА, НО ОБМАНУЛИ

Далее, школьница сделала задание в Word и сохранила документ. Название файла она занесла в бланк ответов.

- Организатор подошел к ней и сказал, что название файла – неверное. Но бумажный вариант ответов лежал на месте, где дочь сидела изначально. Вику уверяли, что время экзамена для нее продлят, и она успеет внести поправки в бумажный вариант, - сказала Надежда.

По словам мамы, девочке обещали продлить время экзамена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но затем у девятиклассницы начались новые проблемы. У нее не получалось войти в Excel, так как там вновь была открыта работа другого ученика. Его документ не закрывался. Школьнице снова пришлось звать «сисадмина».

- Техник вновь осматривал ноутбук, выполнил перенос файлов с предыдущего места, где сидела дочь. И еще раз сказал, что ребенок может выполнять работу в спокойном режиме, время ей продлят. После этого он вышел из аудитории. Но через пять минут организатор сообщила моей дочери об окончании экзамена и невозможности вносить изменения, - уверяет Надежда.

Апелляционную жалобу школьница подать не смогла на месте, так как вышла к месту хранения телефонов. Там, по словам мамы, ей сказали, что оставлять претензию поздно. Результаты экзамена еще не известны. Но девочка отвлекалась, теряла время в ожидании айтишника. И теперь Вика думает, что ей все-таки придется идти на пересдачу.

- Мы были в шоке, когда узнали, что правила экзамена были так жестко нарушены . Хорошо, что у моей дочки устойчивая психика. Она приняла это без истерик, но сейчас очень переживает и не может спать. Можно сказать, что прошедший экзамен лишил дочку сна, - отметила мама школьницы.

Директор школы уверяет, что вся техника была в исправном состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Надежда вместе с группой родителей учеников 140-й школы отправила жалобу в Минобразования области и позвонила на горячую линию по вопросам экзамена. По словам женщины, классная руководительница Виктории полностью на их стороне и пообещала помочь. В случае, если результат экзамена будет неудовлетворительным, то школьница пойдет на пересдачу. Экзамен придется писать заново уже во второй половине июня, в резервные дни. Если результат будет удачным, то ученица получит аттестат с соответствующей отметкой.

Корреспондент «КП-Екатеринбург» связалась с директором школы № 85 Натальей Ващук. По ее словам, все компьютеры перед ОГЭ были проверены, и там были все необходимые программы. Также директор школы уверяет, что некоторые дети не дожидались технических специалистов и уходили с экзамена самовольно.

- В должностные обязанности технического специалиста не входит решение задач по информатике. Он не имеет права давать подсказки. Но технические специалисты подходили ко всем, у кого были вопросы по работе техники. Ребенок должен сам уметь открывать и закрывать, а также сохранять файлы. Если мамы не было в кабинете, то, как она говорит о том, что экзамен был проведен с нарушениями? – задается вопросом директор школы № 85. – Либо ребенок невнимательно прочитал инструкцию, либо он не владеет компьютером. Возможно, стресс повлиял на решение заданий. К нам также поступала жалоба, что организаторы захлопнули ноутбук, за которым сидел ученик. Но после проверки по камерам, мы убедились, что такого не было. Апелляционных жалоб на проведение экзамена не поступало.

К маме школьницы после экзамена обратились и другие родители Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП-Екатеринбург» также отправила запрос в департамент информполитики региона с просьбой разъяснить ситуацию с обращениями родителей.

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