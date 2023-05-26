«Кидалась с кулаками на фотографов»: подробности скандальной фотосессии в Первоуральске, с которой выгнали школьницу

Один выпускной альбом стоил 1600 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Первоуральске в школе № 2 разразился скандал после фотосессии на выпускной альбом. По мнению мамы ученицы девятого класса, ее дочку довели до слез и выгнали со съемки из-за того, что она не сдавала деньги. Фотоальбом семья решила не покупать, так как девочка учится в одном классе с двоюродной сестрой. Они решили, что им будет достаточно одного на двоих. Один из родителей одноклассника рассказал «КП-Екатеринбург» почему возник конфликт после съемки.

«ПРОСЬБЫ ОСТАТЬСЯ – НЕ БЫЛО»

Фотосъемка девятиклассников происходила еще 13 мая. По словам нашего собеседника сначала всех детей сфотографировали по отдельности, чтобы сделать совместное фото с учителями. Потом - на общее фото. Один выпускной альбом стоил 1600 рублей. В фотосессии, как уверяет родительница одного из учеников, в том числе участвовала и девочка, чья мама устроила скандал.

- Все дети пришли подготовленные к съёмке, их заранее предупредили и попросили прийти всех. Не было лишь одного мальчика по причине болезни. Фотографы предложили приехать в другой день, чтобы сделать снимок. Но родители мальчика просто отказались от альбома и не стали объяснять, чем вызвано их решение, - говорит «КП-Екатеринбург» родительница одного из ребят.

После этого, фотографы начали снимать детей небольшими группами.

- Они сказали девочке, что у нее фотосессия окончена, и она может идти домой. Просьбы остаться и сделать снимки с другими детьми ни от девочки, ни от одноклассников не было. И школьница ушла домой. Слез не было. Дальше класс продолжал съемку для обложки на альбом. На ней будет фото ребенка, которому будет принадлежать альбом. Никаких договоренностей с фотографами, что сестры купят один альбом на двоих, не было, - уверяет родитель.

По словам родителей, мама школьницы негодовала из-за фотосъемки и считала ее незаконной Фото: Мария ЛЕНЦ

Как уверяют родители остальных детей, мама школьницы, не сдавшей деньги за альбом, в тот же день пришла в школу. По их словам, женщина бегала за фотографами и высказывала свои претензии.

- В присутствии детей, учителя и родителей, она кричала, оскорбляла их, ругалась матом и кидалась с кулаками на фотографов. Женщину пытались остановить, но она кричала, что вызовет полицию, потому что посчитала, что здесь ведется несанкционированная съёмка, а также снимают порнографию, - продолжает собеседник.

«ПОДУМАЛИ, ЧТО НЕТРЕЗВАЯ»

Родители уверяют, что фотографы разговаривали с девочкой корректно Фото: Мария ЛЕНЦ

После этого, родители вызвали полицию в школу, так как опасались за здоровье фотографа.

- Женщина ушла их ждать в машину. Она включила громко музыку в машине, пела, прямо орала, подпевая проигрывателю. Затем, трясла головой, а потом вышла из машины и танцевала. Мы с родителями даже подумали, что она нетрезвая. Тем временем детей продолжили фотографировать на стадионе. Затем, она вернулась к нам и решила также вызвать полицейских. После того, как сотрудники приехали, женщина поинтересовалась по чьему вызову. Ей не понравилось, что они отреагировали на вызов со стороны родителей, - уверяет родитель.

В полиции Первоуральска сообщали, что в школу № 2 выезжал наряд сотрудников патрульно-постовой службы. Участковые уполномоченные полиции проводят проверку.

Родители уверяют, что женщина фотограф также составила заявление на маму школьницы, устроившей разборки.

В школе №2 комментировать ситуацию со скандальной фотосессией отказались. Фотографы также не пошли на контакт с «КП-Екатеринбург».

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