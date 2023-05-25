В Первоуральске со съемок выпускного альбома выгнали девочку, не заплатившую за фото

Девочке не разрешили сфотографироваться, даже когда ее одноклассницы позвали ее и попросили остаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске девятиклассница не заплатила за фото, из-за чего сотрудники фотостудии отказались ее фотографировать на выпускной альбом. Инцидент произошел в школе №2.

- Они вышли на улицу, детей стали расставлять для общей фотографии. Дело дошло до моего ребенка, и фотограф ей говорит: «Деньги не сдавала, мы тебя фотографировать не будем, ты свободна», - рассказала E1.RU мама выпускницы.

Девочке не разрешили сфотографироваться, даже когда ее одноклассницы позвали ее и попросили остаться, чтобы она была на фото у них в альбомах. Выпускница пришла домой в слезах. После этого мама девятиклассницы пошла в школу и устроила там разборки, закончившиеся вызовом полиции.

- Полицейские взяли с них заявление на меня, оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство, - рассказала E1.RU женщина.

По данным издания, мама решила не платить за альбом, так как ее дочь учится в одном классе с двоюродной сестрой и девочки решили, что им хватит одного альбома.

В полицию информацию об инциденте «КП-Екатеринбург» подтвердили.

- В образовательное учреждение незамедлительно был направлен наряд сотрудников патрульно-постовой службы, находящихся на маршруте патрулирования для выяснения всех обстоятельств, - рассказали в полиции Первоуральска. - В настоящее время участковыми уполномоченными полиции проводится проверка в соответствии с действующим законодательством.

В фотосалоне ситуацию не комментируют.

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