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НовостиОбщество25 мая 2023 7:40

В Первоуральске со съемок выпускного альбома выгнали девочку, не заплатившую за фото

Ее мама устроила разборки, закончившиеся вызовом полиции
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Девочке не разрешили сфотографироваться, даже когда ее одноклассницы позвали ее и попросили остаться

Девочке не разрешили сфотографироваться, даже когда ее одноклассницы позвали ее и попросили остаться

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске девятиклассница не заплатила за фото, из-за чего сотрудники фотостудии отказались ее фотографировать на выпускной альбом. Инцидент произошел в школе №2.

- Они вышли на улицу, детей стали расставлять для общей фотографии. Дело дошло до моего ребенка, и фотограф ей говорит: «Деньги не сдавала, мы тебя фотографировать не будем, ты свободна», - рассказала E1.RU мама выпускницы.

Девочке не разрешили сфотографироваться, даже когда ее одноклассницы позвали ее и попросили остаться, чтобы она была на фото у них в альбомах. Выпускница пришла домой в слезах. После этого мама девятиклассницы пошла в школу и устроила там разборки, закончившиеся вызовом полиции.

- Полицейские взяли с них заявление на меня, оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство, - рассказала E1.RU женщина.

По данным издания, мама решила не платить за альбом, так как ее дочь учится в одном классе с двоюродной сестрой и девочки решили, что им хватит одного альбома.

В полицию информацию об инциденте «КП-Екатеринбург» подтвердили.

- В образовательное учреждение незамедлительно был направлен наряд сотрудников патрульно-постовой службы, находящихся на маршруте патрулирования для выяснения всех обстоятельств, - рассказали в полиции Первоуральска. - В настоящее время участковыми уполномоченными полиции проводится проверка в соответствии с действующим законодательством.

В фотосалоне ситуацию не комментируют.

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