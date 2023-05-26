При болях в сердце кардиолог обязательно назначит электрокардиограмму.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Заболевания сердечно-сосудистой системы - наиболее распространенная причина смертности среди уральцев. Причем год от года эти болезни все чаще регистрируются у людей молодого возраста. В России от болезней сердца стало умирать больше молодых людей. При этом многие уральцы до сих пор игнорируют периодические боли и дискомфорт в груди.
«КП-Екатеринбург» вместе с Центром по охране здоровья и медпрофилактики региона решили провести среди уральцев медицинский ликбез. Заведующая кардиологическим отделением консультативно-диагностической поликлиники Свердловской областной клинической больницы №1 Светлана Кольчугина рассказала, при каких симптомах надо обращаться к кардиологу.
Кардиологи Екатеринбурга: какие симптомы указывают на болезни сердца:
- Одышка в покое или при физической активности;
- Дискомфорт в грудной клетке;
- Боли в груди давящего и сжимающего характера;
- Перебои в работе сердца;
- Учащенное сердцебиение;
- Снижение верхней границы артериального давления ниже 90 мм. рт ст.;
- Повышение артериального давления выше 140 на 90 мм. рт. ст.;
- Отеки нижних конечностей.
Неотложными врачи считают такие состояния, когда есть внезапно появившаяся одышка, сильные боли в грудной клетке, учащенное сердцебиение. Даже при одном из симптомов нужно обратиться к врачу.
Если состояние не считается неотложным, но жалобы периодически возникают, Светлана Кольчугина советует заранее пройти минимальный скрининг самостоятельно. Конечно, направление на анализы можно получить и на первичном приеме, но если человек предварительно пройдет это, то результаты помогут сократить время диагностики и быстро назначить врачу необходимые препараты, что актуально при болезнях сердца.
Желательно прийти на прием с такими анализами и диагностикой, как:
- Общий анализ крови;
- Общий анализ мочи;
- Биохимический анализ крови;
- Липидный спектр: общий холестерин, липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), триглицериды, индекс атерогенности;
- Электрокардиограмма.
- Любые сердечно-сосудистые заболевания проходят с симптомами. Даже инфаркт не возникает вдруг. У человека в любом случае есть такие симптомы, как повышение, понижение давления, дискомфорт за грудиной, который некоторые люди просто игнорируют, - сообщает Светлана Кольчугина.
Кардиолог в Екатеринбурге: как часто надо посещать
Если у человека есть нарушение сердечного ритма, давления, то ему необходимо динамическое наблюдение минимум раз в полгода. Когда состояние стабилизируют, врачи рекомендуют приходить на прием хотя бы раз в год.
Кардиолог в Екатеринбурге: куда обращаться
Кардиологи принимают в любой больнице, любой поликлинике даже в самом маленьком городе России. Поэтому лечение у кардиолога может быть бесплатным, ведь болезни сердца лидируют на Урале, в том числе от них чаще всего умирают в нашем регионе и по всей стране.
Также можно обратиться в коммерческие клиники города, там также регулярно ведут прием штатные кардиологи.