При болях в сердце кардиолог обязательно назначит электрокардиограмму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболевания сердечно-сосудистой системы - наиболее распространенная причина смертности среди уральцев. Причем год от года эти болезни все чаще регистрируются у людей молодого возраста. В России от болезней сердца стало умирать больше молодых людей. При этом многие уральцы до сих пор игнорируют периодические боли и дискомфорт в груди.

«КП-Екатеринбург» вместе с Центром по охране здоровья и медпрофилактики региона решили провести среди уральцев медицинский ликбез. Заведующая кардиологическим отделением консультативно-диагностической поликлиники Свердловской областной клинической больницы №1 Светлана Кольчугина рассказала, при каких симптомах надо обращаться к кардиологу.

КАРДИОЛОГИ ЕКАТЕРИНБУРГА: КАКИЕ СИМПТОМЫ УКАЗЫВАЮТ НА БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Кардиологи Екатеринбурга: какие симптомы указывают на болезни сердца:

- Одышка в покое или при физической активности;

- Дискомфорт в грудной клетке;

- Боли в груди давящего и сжимающего характера;

- Перебои в работе сердца;

- Учащенное сердцебиение;

- Снижение верхней границы артериального давления ниже 90 мм. рт ст.;

- Повышение артериального давления выше 140 на 90 мм. рт. ст.;

- Отеки нижних конечностей.

Неотложными врачи считают такие состояния, когда есть внезапно появившаяся одышка, сильные боли в грудной клетке, учащенное сердцебиение. Даже при одном из симптомов нужно обратиться к врачу.

Если состояние не считается неотложным, но жалобы периодически возникают, Светлана Кольчугина советует заранее пройти минимальный скрининг самостоятельно. Конечно, направление на анализы можно получить и на первичном приеме, но если человек предварительно пройдет это, то результаты помогут сократить время диагностики и быстро назначить врачу необходимые препараты, что актуально при болезнях сердца.

Желательно прийти на прием с такими анализами и диагностикой, как:

- Общий анализ крови;

- Общий анализ мочи;

- Биохимический анализ крови;

- Липидный спектр: общий холестерин, липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), триглицериды, индекс атерогенности;

- Электрокардиограмма.

МОЖЕТ ЛИ СЕРДЦЕ БОЛЕТЬ БЕЗ СИМПТОМОВ

- Любые сердечно-сосудистые заболевания проходят с симптомами. Даже инфаркт не возникает вдруг. У человека в любом случае есть такие симптомы, как повышение, понижение давления, дискомфорт за грудиной, который некоторые люди просто игнорируют, - сообщает Светлана Кольчугина.

Кардиолог в Екатеринбурге: как часто надо посещать

Если у человека есть нарушение сердечного ритма, давления, то ему необходимо динамическое наблюдение минимум раз в полгода. Когда состояние стабилизируют, врачи рекомендуют приходить на прием хотя бы раз в год.

Кардиолог в Екатеринбурге: куда обращаться

Кардиологи принимают в любой больнице, любой поликлинике даже в самом маленьком городе России. Поэтому лечение у кардиолога может быть бесплатным, ведь болезни сердца лидируют на Урале, в том числе от них чаще всего умирают в нашем регионе и по всей стране.

Также можно обратиться в коммерческие клиники города, там также регулярно ведут прием штатные кардиологи.