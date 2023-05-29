Геморрой: к какому врачу обращаться, чтобы не дать болезни шанса на победу?

Фото: Международный медицинский центр «УРО-ПРО»

Геморрой - одно из самых распространенных проктологических заболеваний: по статистике, каждый десятый взрослый житель страны сталкивается с его симптомами. Малоподвижный образ жизни, сидячая работа, регулярные переедания, злоупотребление острыми блюдами и алкоголем, поднятие тяжестей (например, во время занятий в спортзале), хронические запоры, лишний вес - все эти факторы, присущие современному образу жизни, особенно в мегаполисах, существенно повышают риск развития геморроя.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ ГЕМОРРОЙ?

О геморрое не принято говорить «вслух». И, к сожалению, ситуация, когда человек, столкнувшись с неприятными проявлениями этой болезни, спешит в аптеку, а не на прием к врачу, встречается часто. Стеснение, психологический дискомфорт, вызванный необходимостью решить столь деликатную проблему, страх перед болью во время лечения, а еще - элементарное незнание, к какому врачу идти, заставляют человека раз за разом откладывать визит к специалисту.

Плачевный результат такого подхода не заставит себя ждать - при отсутствии адекватного и контролируемого врачом лечения и сам геморрой «тяжелеет», и могут развиться осложнения: парапроктит (образование свищей), тромбоз, анальные трещины – все эти патологии сопровождаются сильными болями и ухудшением здоровья в целом. Впрочем, некоторые пытаются решить проблему с помощью самолечения – покупая свечи, мази, таблетки в аптеке на свое усмотрение, без консультации врача, ориентируясь лишь на рекомендации фармацевта и аннотацию к лекарственному средству или, что еще хуже, на «рекомендации» из интернета.

Увы, возможности консервативной терапии весьма ограничены. Такие средства способны лишь на время сгладить симптомы, например, боль и воспаление, но устранить саму их причину – собственно геморрой - свечи и мази не могут. Временное облегчение вводит человека в заблуждение - ему кажется, что проблема уходит, но рано или поздно она обязательно вернется, а симптомы при этом могут стать еще более выраженными.

В итоге качество жизни человека неуклонно снижается. Регулярные боли и проблемы во время походов в туалет, невозможность вести привычный образ жизни, постоянные обострения болезни мучают человека, и такое положение вещей порой длится годами.

КТО ЛЕЧИТ ГЕМОРРОЙ?

Так что же делать, чтобы не дать заболеванию снизить качество жизни? В первую очередь - обратиться к специалисту. Лечением геморроя, как и других заболеваний прямой кишки, занимается врач-колопроктолог. Так сложилось в нашей стране, что необходимость обратиться к врачу такого профиля ни у кого не вызывает положительных эмоций, скорее – страх перед лечением и возможной болью. Опыт старшего поколения давал (и не без основания) богатую пищу для таких страхов. Но, к счастью, возможности современной колопроктологии кардинально отличаются от способов лечения геморроя, которые применяли в прошлом.

Современные методики лечения проктологических заболеваний малоинвазивны, менее травматичны, в большинстве случаев не требуют обширного хирургического вмешательства в условиях стационара и длительной реабилитации. Такое лечение позволяет человеку решить проблему без отрыва от работы и существенного изменения своего образа жизни.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НА ДЕЛЕ? РАССКАЖЕМ НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «УРО-ПРО»

На первом приеме врач-колопроктолог проводит деликатный осмотр и ставит точный диагноз – бывает, геморрой сопровождается сопутствующими патологиями – проктологическими и не только, а также уже возникшими осложнениями. Кроме этого, симптомы геморроя и рака прямой кишки могут быть похожими – и это еще одна веская причина для своевременного визита к проктологу.

Исходя из ситуации пациента, его состояния и жалоб, врач составляет индивидуальный план лечения, предлагая ту малоинвазивную методику, которая будет наиболее эффективна в данном случае. Что примечательно – чаще всего лечение можно начать уже на первом приеме, что весьма актуально для занятых людей, у которых нет времени или возможности посещать клинику несколько раз, и особенно - для пациентов с болевым синдромом, помочь которым нужно здесь и сейчас.

Удобство еще и в том, что непосредственно после манипуляции пациент может идти домой – и даже наличие сопровождающего, как правило, необязательно.

Впрочем, ситуации бывают разные, стадии заболевания – тоже: на запущенных и осложненных стадиях геморроя применяются сложные, высокотехнологичные методики. При этом у пациента есть возможность в буквальном смысле спать во время процедуры – это возможно благодаря седации. И даже в этом случае лечение остается амбулаторным – после манипуляции пациент отдыхает в комфортной палате, а затем может идти домой. Удобство, которое трудно переоценить.

Конечно, провести лечебную манипуляцию – это лишь часть дела. Восстановительный период не менее важен, поэтому врачи клиники «УРО-ПРО» всегда на связи с пациентом в период лечения. Геморрой – хроническое заболевание, которое важно держать под контролем: врач обязательно обеспечит пациента рекомендациями по гигиене, питанию, физическим нагрузкам, которые помогут закрепить результат лечения и снизить риск рецидивов. Любые возникшие вопросы можно решить с помощью звонка в медицинский центр, а при необходимости приехать на внеплановый прием.

Коллектив клиники знает, как важны поддержка, внимание и забота человеку, который столкнулся с необходимостью решить деликатную проблему. И поэтому мы стараемся предусмотреть все нюансы, важные для пациента в период лечения, и, конечно, стремимся создать для него комфортные условия, продуманные до мелочей.

Наша цель – изменить представление о лечении геморроя и проктологических заболеваний в целом. Доказать, что современная колопроктология – это уже давно не про боль и страх, а про комфорт и возвращение высокого уровня жизни.

Современный подход в лечении, малоинвазивные методики, высокотехнологичное оборудование, амбулаторные манипуляции, а еще – команда опытных и заботливых специалистов – все это делает возможным комфортное лечение геморроя. И наши пациенты очень часто отмечают в отзывах: «Удивлен, что все прошло так быстро и легко».

Фото: Международный медицинский центр «УРО-ПРО»

Международный медицинский центр «УРО-ПРО»

Екатеринбург, ул. Кузнечная, 83

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