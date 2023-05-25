«Держусь ради детей!»: учительница из Екатеринбурга, которую увольняли из-за постов в соцсетях, заявила о травле на работе

Учительница уверяет, что отношение со стороны коллег существенно поменялось к ней. Фото: личный архив Алевтины Сергеевой

В Екатеринбурге учитель русского языка и литературы, а также классный руководитель Алевтина Сергеева вернулась в должность после судебных разбирательств. Ранее женщину уволили с формулировкой «За совершение аморального поступка». Виной всему оказались посты педагога на ее страничке в соцсети. В них Алевтина Сергеева делилась опытом и рассказывала о сложностях работы с детьми, имеющими особенности здоровья. При этом имена учеников не назывались. Эти посты не понравились маме одного из учеников. Она посчитала, что в них речь шла, в том числе, о ее ребенке. Активность матери, которая начала давить на руководство школы, стало одной из причин увольнения Алевтины Сергеевой

Однако педагогу через суд удалось восстановиться в должности. Правда теперь, по словам Алевтины Сергеевой, в школе она стала жертвой травли.

В ПРОФСОЮЗЕ ОТКАЗАЛИ В ПОМОЩИ - Я почувствовала полное пренебрежение. У меня сгорел дом в саду, в котором я была прописана. Обратилась за финансовой поддержкой. Она невелика, но эти деньги не лишние, с учетом того, что я два месяца сидела без работы. В профсоюзном комитете сказали, что я из него вышла, поэтому мне уже не положена материальная помощь. А то, что меня восстановили в должности, их не интересовало, - рассказала «КП-Екатеринбург» Алевтина Сергеева.

Алевтина Сергеева просила материальную поддержку у профсоюза. Фото: личный архив Алевтины Сергеевой

Педагог уверяет, что она держится на работе только ради детей.

- На работе мотают нервы. В свой адрес я уже слышала реплики: «А вы до сих пор не уволились? Вы же сами виноваты в том, что не смогли выстроить отношения с мамой ученика». Это настоящая и организованная травля! Потому, что на контакт с мамой мальчика я пыталась идти неоднократно. Я писала ей, просила прийти в школу. Меня беспокоит судьба ребенка, который с февраля не был на занятиях, – подчеркивает учитель.

ИСК В СУД

Недавно Алевтина Сергеева узнала, что мама мальчика подала к ней иск в Орджоникидзевский районный суд (имеется в распоряжении редакции). В нем сказано, что Алевтина Сергеева без согласия родителей выкладывала у себя на странице фотографии детей. При этом согласия родителей на это учительница не брала. Этим, по мнению родительницы, педагог допустила раскрытие персональных данных ее ребенка. За это мама ученика потребовала компенсацию морального ущерба в размере 50 тысяч рублей.

- Эти фотографии были удалены с личной страницы. Но руководство школы ничего не забыло. Директор мне заявил, что будет свидетелем в этом деле, так как лично просматривал посты с моей страницы. Все в шоке от того, как ситуацию раскручивают вновь. Я же просто хочу спокойно проводить занятия для ребят, - уверяет учитель.

Алевтина Сергеева уверяет, что пыталась разговаривать и решить проблему с мамой ученика. Фото: личный архив Алевтины Сергеевой

В учебном заведении «КП-Екатеринбург» также прокомментировали ситуацию.

- Мне никто ничего не говорил о том, что я буду где-то выступать. Происходящее у учителя с родителями - большая проблема. А именно то, что классный руководитель не может урегулировать эту ситуацию, - сообщил директор школы-интерната Михаил Бузань.

Мама ученика в разговоре с «КП-Екатеринбург» подтвердила, что подала иск к Алевтине Сергеевой. Однако от дальнейших комментариев отказалась.

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