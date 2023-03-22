«Оценили мой моральный облик»: в Екатеринбурге учителя школы-интерната уволили по статье за посты в соцсетях

Учитель работала в школе-интернате с 2018 года. Фото: личный архив героини публикации

В школе-интернате №10 Екатеринбурга разгорелся скандал из-за соцсетей. В начале марта педагога русского языка и литературы, а также классного руководителя Ирину Ивановну (имя изменено – Прим. Ред.) уволили по статье. Причиной для такого решения комиссии стали ее посты на личной странице в социальной сети «Вконтакте». О произошедшем конфликте с руководством школы Ирина рассказала «КП-Екатеринбург».

РОДИТЕЛИ СТАВИЛИ «ЛАЙКИ»

В школе-интернате Ирина Ивановна работала с 6 ноября 2018 года по 3 марта 2023 года. Женщину уволили по статье пункт 8 части первой статьи 81 ТК РФ «Увольнение за совершение аморального поступка». И теперь, эта запись в трудовой книжке обнулила все ее достижения, полученные за годы работы.

Как уверяет педагог, раньше ее не просили удалить фото учеников со страницы. Фото: личный архив героини публикации

Ирину Ивановну, как и любого другого педагога, просили регулярно рассказывать о проведенных мероприятиях. Родители заходили на ее страницу «ВКонтакте» и читали посты о том, как она вместе с детьми ходила в музеи и другие культурные учреждения города. Разрешений от родителей на публикацию фото, она не получала. Да и распоряжений от руководителей о том, чтобы их собрать от законных представителей не было.

- Родители ставили лайки и делали репосты публикаций с фото детей к себе на страницы. Моими снимками с мероприятий пользовались коллеги, чтобы пополнить и контент на сайте. Они за это надбавки по зарплате получали, - говорит Ирина. - Сама я получала около 45 тысяч рублей. Мой доход был значительной частью семейного бюджета,

Также в своем блоге она писала, как в свободное от работы время ходит на танцевальные занятия и в заведения города. Но, начиная с 1 сентября, никого не тревожили эти снимки. Однако 27 февраля Ирину вызвали к начальству, чтобы она дала пояснения.

- Мама одного из учеников пожаловалась директору на то, что я публикую без согласия снимки ее сына. Заодно она приложила скриншоты с моей страницы. Сказала, что пойдет еще в Министерство образования. Тогда я не знала, на что именно она пожаловалась. Уже 28 февраля началось служебное расследование. При этом, когда на мероприятиях я делала фото с детьми, мама этого мальчика стояла рядом и не возражала. Естественно, она сама ко мне не обращалась ни разу, чтобы я удалила снимки с ее ребенком со своей страницы. Директор попросил написать в объяснительной, как я работала с этим ребенком, какие у него есть особенности поведения, - объясняет Ирина Ивановна.

Педагог говорила после комиссии, что хочет уволиться по собственному желанию. Фото: личный архив героини публикации

Педагог не отрицает, работать с этим учеником было действительно трудно. Но каких-то открытых противостояний у нее с родителями мальчика не было.

- Один из учеников вел себя агрессивно по отношению к другим детям. Когда он к нам пришел, то не мог ни читать, ни писать. Читать мы его научили. Мальчик мог кусать других детей до синяков, драться и всеми силами пытаться сорвать уроки. Слабых бил, а сильных сторонился, - вздыхает Ирина Ивановна. - Бывало, мог на меня материться и называл меня *****. Забирал и уносил домой мои вещи. Я просто молчала. Говорила неоднократно его маме, а также завучу: «Обратите внимание на поведение мальчика». Его мама развела руками и сказала: «И что с него взять? Он наблюдается у специалистов».

«ОЦЕНИТЕ МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК»

2 марта Ирина Ивановна внесла средства за предстоящий корпоратив. А уже 3 марта, ее предупредили, что она должна извиниться перед мамой мальчика за опубликованные фото без согласия.

- Я сказала, что извинюсь, если это поможет разрешить конфликт. В 10 утра я передала коллегам заявления от родителей о том, что они против обучения этого мальчика в классе. Далее по громкой связи директор объявляет: «Никому не разрешается публиковать фото в соцсетях». В 12 часов дня я пришла на комиссию, которая была в неполном составе. И здесь начали трясти все мои посты со страницы, - вздыхает Ирина. - Каждое высказывание в соцсетях интерпретировалось, как агрессия в сторону властей, спецслужб. Дошли до моих фото с Дня рождения, опубликованных год назад. Раскритиковали за бокалы и рюмки в руках. Директор сказал, что на моей странице компромата хватит с лихвой. В конце он сказал комиссии: «Оцените моральный облик педагога».

Женщина обратилась в суд, чтобы восстановить свои права. Фото: личный архив героини публикации

По словам педагога, особое внимание уделили посту, где она описала опыт работы в закрытой школе для детей «с девиантным поведением». Этот пост в том числе возмутил маму ученика, которая написала жалобу в Министерство образования. Женщина увидела в посте укор в сторону своего ребенка.

Одной из мам школьников не понравились формулировки в посте. Фото: соцсети

По словам Ирины Ивановны, собранная комиссия выступила за то, чтобы ее уволили. Так и произошло. Ей дали в руки приказ об увольнении и отправили собирать вещи. После комиссии она спросила о возможности увольнения по собственному желанию, но ей отказали. Признается, что в тот день испытала сильный стресс. Педагог уже обратилась в Орджоникидзевский суд с иском о восстановлении в должности.

«На личной странице «ВКонтакте» размещены фото обучающихся. А также фотографии личного характера. На них присутствует изображение алкогольных напитков в бутылках, бокалах. Также размещены посты, порочащие органы государственной власти. Действия педагога содержат в себе признаки дисциплинарного проступка. Они выражаются в совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка. Они не совместимы с продолжением работы в должности учителя», - сообщается в акте о результатах работы комиссии по проведению педагогического расследования.

«ЭТО БЫЛО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛЕЙ»

Мама ученика, которая пожаловалась на Ирину Ивановну, также вышла на связь с «КП-Екатеринбург». Женщина признается, что боится, что после восстановления в должности она отыграется на детях.

- Мой ребенок защищался от старших школьников. Он укусил того школьника за то, что тот начал его душить. Посты были завуалировано, написаны о моем ребенке, также она писала о других детях с ОВЗ. Это неприемлемо и стало последней каплей, поэтому я и пошла в Министерство образования. Как минимум пять постов были, я считаю, о моем сыне. Зачем она это пишет в своих личных соцсетях? Согласие официальное я давала только на размещение фото на официальном сайте школы. На своей странице пусть выкладывает любые вечеринки, но зачем на всеобщее обозрение наших детей? – задается вопросом Алена (имя изменено – прим.ред.). – Сама Ирина Ивановна со мной на контакт не шла, хотя телефон у нее был. Директору она заявляла, что уйдет из школы только по статье, а не по собственному желанию.

Также Алена уточнила, что ее ребенок в последнее время стал нервным. Сейчас они находятся на лечении, а в дальнейшем мальчика хотят отправить на домашнее обучение.

В школе-интернате директор Михаил Бузань пояснил журналисту «КП-Екатеринбург», что они ждут решения суда. Комментировать саму ситуацию с увольнением Ирины Ивановны он отказался.

«КП-Екатеринбург» также направила запрос в Департамент информполитики Свердловской области.

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