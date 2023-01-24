«Заклеивала рот скотчем»: родители третьеклассника обвинили учителя престижной гимназии Екатеринбурга в издевательствах

Родители рассказывают, что мальчик мешал педагогу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители учеников престижной гимназии № 94 пожаловались на одного из педагогов. По их мнению, учительница издевалась над третьеклассником.

- Педагог сына в школе замотала его одноклассника скотчем. Потому что он ей мешал, был неугоден, - рассказывает мама одного из учеников Ольга. - Родители в чате выразились, что «так и надо». Сказали, что он хулиганит, обижает одноклассников, матерится. Началась травля, и на поступок учителя внимания не обратили особого.

Теперь в конфликте будет разбираться следственный комитет Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам женщины, в родительском чате уже прозвучали призывы обратиться по пожаловаться на школьника сотрудникам ПДН. Однако методы такого «воспитания» женщина осудила и призвала руководство гимназии № 94 сделать обучение безопасным для ребят.

- Существует множество врачей, неврологов, психологов, и педагогов, работающих с такими детьми. Им не плевать, и они помогают. Иногда, чтобы сделать человека счастливее, достаточно доброго слова или улыбки. А не заматывать ребенка скотчем на виду у одноклассников. При этом сделать видимость того, что не желаете видеть и слушать детей, - уверяет Ольга.

На момент публикации «КП-Екатеринбург» не удалось получить комментарий директора гимназии №94. В полиции Екатеринбурга отметили, что никто с заявлениями по поводу издевательств не обращался. Однако уверили, проверку по поводу издевательств и обращений родителей проведут.

В пресс-службе Следственного комитета Свердловской области отметили, что в учебном заведении будет проведена проверка.

- В результате проверки следователями будет устанавливаться достоверность информации. Сотрудники СК разберут, были ли в этой гимназии иные факты нарушения прав несовершеннолетних. В случае подтверждения сведений будет дана правовая оценка. По итогам проверки сотрудники СК примут обоснованное процессуальное решение, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

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