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НовостиОбщество24 января 2023 11:25

Следственный комитет проверит гимназию Екатеринбурга, в которой преподаватель издевался над третьеклассниками

Родители уверяют, что педагог заклеивал рот ребенка скотчем
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
По словам мамы, учитель может ударить тряпкой

По словам мамы, учитель может ударить тряпкой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургской гимназии № 94 родители обвинили педагога в том, что он применяет к третьеклассникам физическое насилие. Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru со ссылкой на маму ребенка.

Школьник рассказал маме, что педагог заклеивала его рот скотчем. Также, по ее словам, учительница обижала и других детей.

- Узнала в родительском чате, что преподаватель обмотала моего ребенка скотчем. Этот ужас видели все одноклассники сына. Я боюсь представить, что пришлось перенести моему ребенку. Если честно, я сначала не поверила. Начала расспрашивать сына. Он сказал, что педагог может ударить тряпкой, которой моют доску, книжкой. Сын сказал, что такое отношение проявляется и к другим ученикам, - цитирует Ura.ru маму ученика.

В гимназии № 94 «КП-Екатеринбург» не смогли прокомментировать ситуацию, так как директора гимназии не было на месте. В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщают, что после сообщения будет проведена проверка.

- В ходе проверки следователями СКР будет устанавливаться достоверность информации. Сотрудники СК разберут, были ли в этой гимназии иные факты нарушения прав несовершеннолетних. В случае подтверждения сведений ситуации будет дана объективная правовая оценка. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Кроме того, в пресс-группе городской полиции сообщили «КП-Екатеринбург», что в полицию по поводу произошедшего обращений не было. Проверку также организуют сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.