Следственный комитет проверит гимназию Екатеринбурга, в которой преподаватель издевался над третьеклассниками

По словам мамы, учитель может ударить тряпкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургской гимназии № 94 родители обвинили педагога в том, что он применяет к третьеклассникам физическое насилие. Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru со ссылкой на маму ребенка.

Школьник рассказал маме, что педагог заклеивала его рот скотчем. Также, по ее словам, учительница обижала и других детей.

- Узнала в родительском чате, что преподаватель обмотала моего ребенка скотчем. Этот ужас видели все одноклассники сына. Я боюсь представить, что пришлось перенести моему ребенку. Если честно, я сначала не поверила. Начала расспрашивать сына. Он сказал, что педагог может ударить тряпкой, которой моют доску, книжкой. Сын сказал, что такое отношение проявляется и к другим ученикам, - цитирует Ura.ru маму ученика.

В гимназии № 94 «КП-Екатеринбург» не смогли прокомментировать ситуацию, так как директора гимназии не было на месте. В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщают, что после сообщения будет проведена проверка.

- В ходе проверки следователями СКР будет устанавливаться достоверность информации. Сотрудники СК разберут, были ли в этой гимназии иные факты нарушения прав несовершеннолетних. В случае подтверждения сведений ситуации будет дана объективная правовая оценка. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Кроме того, в пресс-группе городской полиции сообщили «КП-Екатеринбург», что в полицию по поводу произошедшего обращений не было. Проверку также организуют сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.