Анализ крови надо сдавать хотя бы раз в год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анализы крови помогают выявить опасные для здоровья состояния еще до того, как человека начинает что-то беспокоить. Но немногие знают, кто и как назначает анализ крови и какие показатели из огромного списка на биохимический анализ нужны. Заведующая Отделением профилактики Центра здоровья Центральной городской клинической больницы №3 в Екатеринбурге Юлия Медведева рассказала «КП-Екатеринбург», какую биохимию стоит сдавать регулярно для проверки здоровья.

- Очень желательно уже с 18 лет регулярно сдавать общий анализ крови, а также такие показатели, как уровень сахара и холестерина в биохимическом анализе крови. Некоторые могут спросить, а разве у человека в 18 лет могут быть проблемы с сахаром или холестерином? А почему нет? У нас идет очень ранняя выявляемость таких заболеваний, как сахарный диабет. Недавно мы проводили профилактическое мероприятие, где у студента колледжа обнаружился очень высокий уровень сахара в крови. Он об этом не знал, молодому человеку всего 20 лет, - рассказывает Юлия Медведева.

Анализы крови в Екатеринбурге в 2023 году: где и как сдать

Есть несколько способов сдать кровь в Екатеринбурге. Во-первых, общий анализ крови и биохимический анализ крови можно сдать в рамках диспансеризации. Во-вторых, если ваш возраст не подходит для прохождения диспансеризации (она проводится раз в три года), то вы можете обратиться в Отделения профилактики Центров здоровья при больницах Екатеринбурга. По словам Юлии Медведевой, анализ крови можно сдать бесплатно с помощью экспресс-тестирования.

- Заранее записываться не надо. Только подойти к регистратуре с паспортом и полисом. Сразу же вас отправят в кабинет профилактики, там экспресс-методом проверят холестерин и сахар, тут же сообщат результаты и тут же отправят к терапевту. А он может дать рекомендации, назначить препараты, то есть сделает все то же самое, что обычный терапевт на приеме, повторно к вашему терапевту на участок идти не надо. Такие анализы можно сдавать хоть раз в месяц, ограничений нет, - уточнила Юлия Медведева.

В-третьих, можно обратиться к своему терапевту. Медработники говорят, что появляться у него профилактически стоит раз в полгода. Он также может выписать направление на общий и биохимический анализ. Все эти три способа помогут бесплатно сдать кровь на анализ в Екатеринбурге. Четвертый способ – обратиться в коммерческие диагностические медицинские центры и сдать кровь там.

Анализ крови в Екатеринбурге в 2023 году: сколько стоит

Цена на сдачу общего анализа крови в Екатеринбурге в 2023 году начинается от 130 рублей. В среднем, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой обойдется в 632 рубля, без нее – в 373 рублей.

Анализ крови на глюкозу в Екатеринбурге в 2023 году стоит от 50 рублей, экспресс-методом – от 100 рублей. В среднем, его цена колеблется от 130 до 200 рублей.

Анализ крови на холестерин в Екатеринбурге в 2023 году стоит от 46 рублей, максимальная цена достигает 350 рублей.

Анализ крови в Екатеринбурге в 2023 году: адреса

Новая больница - ул. Заводская, 29, к.2, телефон: +7 (343) 355-56-57

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн – ул. Соболева, д. 25, телефон: +7 (343) 227-50-77

Уральский НИИ охраны материнства и младенчества – ул. Репина, д. 1, телефон: +7 (343) 371-87-68

Семейная клиника – ул. Ключевская, д. 15, телефон: +7 (343) 228-11-28

Преображенская клиника – ул. Гагарина, д. 28, телефон: +7 (343) 385-70-07, +7 (343) 385-70-77

РЖД-Медицина – ул. Гражданская, д. 9, телефон: 8 (800) 234-34-34

Екатеринбургский Медицинский центр – ул. Шевченко, д. 9, телефон: +7 (901) 249-98-61

Медика – ул. Радищева, д. 33, телефон: +7 (343) 379-74-74

Центр медицинской реабилитации OrthoDoc's – ул. Агрономическая, д. 6а, телефон: +7 (343) 305-22-25

Парацельс – ул. Викулова, д. 33, к.2, ул. Большакова, д. 68, телефон: +7 (343) 272-03-03