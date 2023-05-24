Новый тариф обеспечит рентабельность деятельности организаций, имеющих право эвакуировать транспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области подорожает стоимость эвакуации автомобилей. Об этом свидетельствует проект постановления Региональной энергетической комиссии. Так, согласно документу, стоимость эвакуации легкового автомобиля по всему региону будет 2 776 рублей.

Предположительно, документ будет подписан 24 мая. В силу постановление вступит через семь дней после официального опубликования на официальном портале правовой информации Свердловской области.

- В Свердловской области предельные тарифы на перемещение задержанных транспортных средств не менялись более пяти лет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в департаменте информполитики Свердловской области. - В комиссию обратились организации, имеющие право эвакуировать задержанный транспорт, с предложением об увеличении действующих предельных тарифов, например: за перемещение транспортных средств категории «B» до 5 000 рублей, категории «D, C и E» массой более 3,5 тонн - до 50 000 рублей; за хранение транспортных средств - до 130 рублей в час.

РЭК частично удовлетворила запрос перевозчиков. По мнению членов комиссии, тариф в размере 2 776 рублей обеспечит рентабельность деятельности организаций. При этом размер тарифов на хранение задержанного транспорта на специализированной стоянке останется без изменения.

Отметим, что в Москве, например, тариф на эвакуацию автомобиля составляет 10 тысяч 703 рубля, в Московской области - 5 818 рублей, в Ленинградской области - 3 818 рублей. Из этого следует, что в Свердловской области одни из самых низких в России тарифов.