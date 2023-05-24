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Общество24 мая 2023 10:50

В Свердловской области подорожает стоимость эвакуации автомобилей

Тарифы не менялись более пяти лет
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Новый тариф обеспечит рентабельность деятельности организаций, имеющих право эвакуировать транспорт

Новый тариф обеспечит рентабельность деятельности организаций, имеющих право эвакуировать транспорт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области подорожает стоимость эвакуации автомобилей. Об этом свидетельствует проект постановления Региональной энергетической комиссии. Так, согласно документу, стоимость эвакуации легкового автомобиля по всему региону будет 2 776 рублей.

Предположительно, документ будет подписан 24 мая. В силу постановление вступит через семь дней после официального опубликования на официальном портале правовой информации Свердловской области.

- В Свердловской области предельные тарифы на перемещение задержанных транспортных средств не менялись более пяти лет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в департаменте информполитики Свердловской области. - В комиссию обратились организации, имеющие право эвакуировать задержанный транспорт, с предложением об увеличении действующих предельных тарифов, например: за перемещение транспортных средств категории «B» до 5 000 рублей, категории «D, C и E» массой более 3,5 тонн - до 50 000 рублей; за хранение транспортных средств - до 130 рублей в час.

РЭК частично удовлетворила запрос перевозчиков. По мнению членов комиссии, тариф в размере 2 776 рублей обеспечит рентабельность деятельности организаций. При этом размер тарифов на хранение задержанного транспорта на специализированной стоянке останется без изменения.

Отметим, что в Москве, например, тариф на эвакуацию автомобиля составляет 10 тысяч 703 рубля, в Московской области - 5 818 рублей, в Ленинградской области - 3 818 рублей. Из этого следует, что в Свердловской области одни из самых низких в России тарифов.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ