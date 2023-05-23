«Растения испытывают сильный дефицит влаги»: ученые объяснили, как повлияет засушливый май в Свердловской области на урожай

Возможно, этот месяц будут вспоминать как самый засушливый за всю историю наблюдений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Месяц май этого года имеет все шансы войти в историю. И нет, дело тут не в лесных и природных пожарах, которые продолжаются которую неделю. Вполне возможно, его будут вспоминать как самый засушливый за всю историю наблюдений.

НИ КАПЛИ ДОЖДЯ

- В первую и вторую декаду месяца в ряде районов Свердловской области не было ни капли дождя с начала месяца, - объясняет главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. – Конечно, май может стать самым «сухим» месяцем в истории наблюдений, если погода и дальше будет такой.

И, к сожалению, пока существенных дождей в Свердловской области не прогнозируется. Виной всему антициклон, установившийся над Уралом. Он заставляет тучи проливаться на подступах к Среднему Уралу.

- Небольшие дожди возможны в северных районах. Но о больших дождях в южных районах пока говорить нельзя, - добавила Галина Шепоренко.

По прогнозам, в среду, 24 мая, опять не будет осадков. А столбики термометров поднимутся еще выше – до +31 градуса. Еще жарче и суше погода нас ждет в четверг – без осадков и +32 градуса тепла.

КАК БЫТЬ С РАСТЕНИЯМИ

Ну ладно люди. Вода из крана из-за жары бежать не перестала. Но вот что делать с растениями на даче? Май – тот месяц, когда цветы распускаются и ждут опыления, без которого не будет ни ягод, ни плодов.

Растения на даче нужно поливать чаще Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Все растения сейчас испытываю дефицит влаги, причем сильный, - отмечает доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александр Ермошин. – Без влаги цветы могут опасть, не опылившись, вот и не будет урожая. Вода растениям нужна весь период вегетации – с весны до осени.

Как объясняет Александр Ермошин, обычно весной влаги растениям первое время хватает той, что накопилась в земле после таяния снега. Ну а потом начинаются дожди. Сейчас же талой влаги в земле больше нет, но и полноценные дожди так и не прошли.

- Многолетние растения страдают меньше, так как или имеют глубокую корневую систему, позволяющую дойти до водоносного слоя, или имеют запасающие органы. Деревья, может, и не погибнут, но потеряв завязи, мы потеряем урожай, - отмечает Александр Ермошин. - А вот однолетние растения, которые мы уже посадили, страдают гораздо сильнее. При этом злаки, например, имеют ряд приспособлений для экономии влаги. Тяжелее всего растениям с широкими и крупными листьями. Это овощные и зелень.

Самый эффективный способ, как помочь растениям на даче сейчас – системно и регулярно поливать их. Также поможет мульчирование, которое помогает удерживать влагу в почве в жару.

- Это простой, дешевый и известный метод, как улучшить механические свойства почвы, сохранить влагу и тепло. Но мульчирование не заменяет полив, - добавил сотрудник УрФУ.

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