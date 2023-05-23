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Общество23 мая 2023 9:05

«Растения испытывают сильный дефицит влаги»: ученые объяснили, как повлияет засушливый май в Свердловской области на урожай

Засушливый май в Свердловской области отрицательно скажется на урожае
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Возможно, этот месяц будут вспоминать как самый засушливый за всю историю наблюдений

Возможно, этот месяц будут вспоминать как самый засушливый за всю историю наблюдений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Месяц май этого года имеет все шансы войти в историю. И нет, дело тут не в лесных и природных пожарах, которые продолжаются которую неделю. Вполне возможно, его будут вспоминать как самый засушливый за всю историю наблюдений.

НИ КАПЛИ ДОЖДЯ

- В первую и вторую декаду месяца в ряде районов Свердловской области не было ни капли дождя с начала месяца, - объясняет главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. – Конечно, май может стать самым «сухим» месяцем в истории наблюдений, если погода и дальше будет такой.

И, к сожалению, пока существенных дождей в Свердловской области не прогнозируется. Виной всему антициклон, установившийся над Уралом. Он заставляет тучи проливаться на подступах к Среднему Уралу.

- Небольшие дожди возможны в северных районах. Но о больших дождях в южных районах пока говорить нельзя, - добавила Галина Шепоренко.

По прогнозам, в среду, 24 мая, опять не будет осадков. А столбики термометров поднимутся еще выше – до +31 градуса. Еще жарче и суше погода нас ждет в четверг – без осадков и +32 градуса тепла.

КАК БЫТЬ С РАСТЕНИЯМИ

Ну ладно люди. Вода из крана из-за жары бежать не перестала. Но вот что делать с растениями на даче? Май – тот месяц, когда цветы распускаются и ждут опыления, без которого не будет ни ягод, ни плодов.

Растения на даче нужно поливать чаще

Растения на даче нужно поливать чаще

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Все растения сейчас испытываю дефицит влаги, причем сильный, - отмечает доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александр Ермошин. – Без влаги цветы могут опасть, не опылившись, вот и не будет урожая. Вода растениям нужна весь период вегетации – с весны до осени.

Как объясняет Александр Ермошин, обычно весной влаги растениям первое время хватает той, что накопилась в земле после таяния снега. Ну а потом начинаются дожди. Сейчас же талой влаги в земле больше нет, но и полноценные дожди так и не прошли.

- Многолетние растения страдают меньше, так как или имеют глубокую корневую систему, позволяющую дойти до водоносного слоя, или имеют запасающие органы. Деревья, может, и не погибнут, но потеряв завязи, мы потеряем урожай, - отмечает Александр Ермошин. - А вот однолетние растения, которые мы уже посадили, страдают гораздо сильнее. При этом злаки, например, имеют ряд приспособлений для экономии влаги. Тяжелее всего растениям с широкими и крупными листьями. Это овощные и зелень.

Самый эффективный способ, как помочь растениям на даче сейчас – системно и регулярно поливать их. Также поможет мульчирование, которое помогает удерживать влагу в почве в жару.

- Это простой, дешевый и известный метод, как улучшить механические свойства почвы, сохранить влагу и тепло. Но мульчирование не заменяет полив, - добавил сотрудник УрФУ.

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