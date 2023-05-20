Синоптики предупредили свердловчан о серьезной засухе

Температура станет выше еще на три-четыре градуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики предупредили о продолжительной засухе Свердловской области. С начала мая на Среднем Урале не прошло ни одного дождя. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

- Текущая неделя, несмотря на возникавшие в отдельных районах ночные заморозки, была теплее обычного на один-два градуса. Благодаря обилию солнца, удлинившемуся дню воздух прогревался в дневные часы до 20-25 градусов, в восточных районах Свердловской, Курганской областей было на два градуса прохладнее, - отметили синоптики.

По-прежнему в области нет осадков. Только на прошлой неделе дождь прошел в южной части Урала, в Пермском крае. Совсем мало влаги в Свердловской области. В Тавде и Гарях дождей не было, а Екатеринбурге осадки не превысили одного миллиметра.

- В большинство районов области на данный период выпало всего 1-10%, местами до 20% месячной нормы осадков. Как и на прошедшей неделе отмечалась периодически мгла природных пожаров в ряде районов, - добавили в гидрометцентре.

Над Уралом навис антициклон. Он заставляет атмосферные фронты стоять на месте. Поэтому в ближайшие выходные осадки также не ожидаются. Возможно, что 22 мая пройдет небольшой дождь, но, вероятно, только в северных регионах. Теплая погода также сохранится в Свердловской области. Ожидается, что температура на следующей неделе повысится еще на три-четыре градуса.

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