Екатеринбуржца, который пытался убить жену и выкинул сына с балкона, отправили в колонию

Павел накинулся на ребенка, когда тот стал защищать маму Фото: Олег ГАЛИМОВ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга 23 мая вынес приговор Павлу Семерикову, который пытался убить жену и выкинул 11-летнего сына с балкона.

Все произошло в ночь на 18 июня 2022 года в общежитии на улице Дагестанской в микрорайоне Химмаш. Павел напился и стал ругаться с собирающейся на работу бывшей женой. Сначала он бил экс-супругу кулаками по голове и лицу, а затем схватил табуретку. За всем этим наблюдал их сын. Мальчик не смог стоять в стороне и стал защищать маму.

- Мальчик выбил табурет из рук отца. В дальнейшем обвиняемый вооружился ножом, нанес им супруге удар по лицу. Находящийся рядом сын нанес отцу удар ножом, в результате чего женщина смогла покинуть помещение, - рассказывают в прокуратуре Свердловской области.

В этот момент Павел стал бросаться на сына. Мальчик, пытаясь спастись, выбежал на балкон. Но горе-отец продолжал вести себя агрессивно и в какой-то момент выкинул мальчика с высоты не менее пяти метров. Упав, ребенок получил сочетанную травму головы, туловища и конечностей. Жизнь мальчику спасли врачи ДГКБ № 9.

Сотрудники полиции задержали Павла там же, в общежитии. Он отрицал нападение на ребенка. Отметим, что с женой Павел развелся после того, как получил судимость за угрозу убийством. Однако пара продолжала жить вместе. Вместе с ними жили их двое детей.

Фото: прокуратура Свердловской области

- Как установили сотрудники полиции, задержанный ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, сбыт имущества, полученного незаконным путем, а также угрозу убийством, - добавили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Кроме того, фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Как сообщили в СК по Свердловской области, собранные следственным отделом по Чкаловскому району доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему местному жителю.

Суд признал екатеринбуржца виновным по ч.3 ст. 30, пп «а», «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего) и приговорил его к 9 годам и 4 месяцам исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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