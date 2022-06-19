«Не понимаем, как они живут с ним»: Соседи рассказали об изверге, который выбросил сына с балкона в Екатеринбурге

Мальчик сломал руку и ногу Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Ей все говорили, что нужно уходить от него, - рассказывает жительница общежития на Дагестанской, 32 в разговоре с участковым и инспектором ПДН.

19 июня полицейские устроили обход квартир в доме, где отец выбросил сына с балкона. Но большинство жильцов узнали о случившемся из новостей. Вечером пятницы многие разъехались по дачам. Поэтому служителям закона приходилось лишь записывать имена тех, кто «ничего не видел».

Но уже многие знают, как 11-летний мальчик едва не поплатился жизнью, когда заступился за мать. Максим (имя изменено - прим.ред.) схватил нож и ударил пьяного отца. Смелый поступок лишь ещё больше разозлил изверга, мужчина выпнул мальчика с балкона третьего этажа. Максим упал на козырёк крыши входа в подвал. Его увезли в больницу с переломами руки и ноги.

Сейчас отец Максима в изоляторе, а мать с младшим братом уехали к нему в больницу Фото: Олег ГАЛИМОВ

В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте отца мальчика, - рассказал «КП» осведомлённый источник.

По словам соседей, они часто вынуждены слышать, как мать двоих детей подвергается избиениям.

- Он беспробудно пьет. С самого утра музыку включает. Не понимаем, как они живут с ним. А если бы он убил мальчика?!

Сейчас многие задаются вопросом о том, с кем останется жить мальчик после выписки. Мать, хоть и не лишена родительских прав, но уже имеет приводы за неисполнение родительских обязанностей. Запасным вариантом остаются опекуны, которыми могут стать дедушка и бабушка.

- 41-летний мужчина, проживавший по указанному адресу со своей бывшей женой и сыном, доставлен в дежурную часть. Факт причинения телесных повреждений сыну он категорически отрицает, - ранее сообщали в УМВД Екатеринбурга.

На момент публикации получить комментарий о возбуждении уголовного дела в СУ СКР по Свердловской области не удалось.

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