В некоторых городах Италии по улице сейчас можно передвигаться только на лодке Фото: REUTERS

Пока на юге Италии извергается вулкан Этна, посыпая дома и машины пеплом, север Италии страдает от проливных дождей. Из-за этого множество городов и поселков оказались в зоне затопления. Погибло больше десяти человек. Фотограф из Екатеринбурга Юлия, несколько лет назад переехавшая в Италию, поделилась с «КП-Екатеринбург» рассказом о том, что сейчас происходит в затопленных районах.

- Сейчас все сильно обеспокоены селями и наводнениями в регионе Эмилия-Романья, - рассказала «КП-Екатеринбург» Юлия. – У меня подруга в Болонье живет. Она восемь лет назад из России переехала. Там наводнение. Она живет в более высокой исторической части города и там пока нет таких сильных потопов как ближе к периферии, но они очень боятся остаться без связи, воды, продуктов. Также власти просят тех, кто живет в относительно безопасных зонах, не выходить из дома - лишь в случае острой необходимости.

Наводнение началось на севере Италии после сильных дождей Фото: REUTERS

Сильные дожди обрушились на Италию 2, 12 и 16 мая. Из-за этого многие реки вышли из берегов, произошли сотни оползней в горах. По данным итальянской прессы, порядка 50 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. Из города Равенна власти эвакуировали больше 15 тысяч человек. Для них были развернуты мобильные кухни, чтобы обеспечить питанием. Ущерб от наводнения в стране оценивается в миллиарды евро.

- Дожди лили по всей Италии, но пострадали регионы в низине. Никто не ожидал, что так вода поднимется, - говорит Юлия. - Мои друзья в Болонье пока эвакуироваться не собираются. В плане быта все как раньше. Они живут не на первом этаже. Конечно, очень жалко итальянцев. Первые этажи занимают в основном частные магазинчики или частные дома, где тоже свое хозяйство. Очень жаль этих людей, кто лишился бизнеса, урожая, мебели.

Добавим, что ранее на сайтах российских дипмиссий в Италии не появлялось информации о гражданах России, пострадавших из-за наводнений.

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