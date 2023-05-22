«Выпал дождь из вулканического песка»: россиянка - об ужасающем извержении крупнейшего в Европе вулкана

Лучше всего извержение Этны видно в темное время суток Фото: предоставлено героем публикации

В воскресенье утром на Сицилии, что в Италии, начал извергаться вулкан Этна. Считается, что это самый высокий неспящий вулкан в Европе. Он в два с половиной раза крупнее Везувия, что две тысячи лет назад засыпал пеплом Помпеи.

Новости из Италии приходят довольно тревожные – из-за Этны в итальянском городе Катания приостановил работу аэропорт. Пепел, покрывший взлетно-посадочную полосу, мешает самолетам взлетать. О том, что сейчас происходит на Сицилии, мы узнали у россиянки Ольги, переехавшей в Италию к супругу пару лет назад.

- Извержение Этны видно во всех населенных пунктах провинций Катании и Мессины, потому что Этна возвышается над всеми, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ольга. - Из сложностей - вчера выпал дождь из вулканического песка. Он темной коркой, похожей на гречневую крупу, только темно-серого цвета, покрывает дороги, машины, балконы и террасы домов. Если попасть под него с непокрытой головой, то потом трудно вытрясти из волос.

К машинам на Сицилии прилип вулканический пепел. Счищать его надо осторожно, чтобы не поцарапать корпус Фото: предоставлено героем публикации

Впрочем, извержение вулкана на жизнь острова повлияло не сильно, отмечает Ольга. Занятия в школах не отменяют. При этом на острове временно закрыт лишь один аэропорт из трех. Два других – в Палермо и Трапани – работают в штатном режиме.

- Этна довольно часто извергается. Просто происходит это с разной интенсивностью, - объясняет Ольга. - Прошлым летом было небольшое извержение, даже дорогу на Катанию перекрывали. Но ненадолго. А крупное извержение было в 1992 году. Само извержение днем не так видно. Оно заметно в темноте. Это одновременно и страшновато, и завораживающе. Местные жители привыкли к таким проявлениям сил природы. А на тех, кто видит впервые, производит сильное впечатление. Люди до сих пор селятся на склонах Этны, даже там, где извержение когда-то уже уничтожило дома и хозяйственные постройки.

Но с настоящей проблемой столкнулись автомобилисты Сицилии. Вулканический пепел покрыл их ровным серым слоем. Причем смыть его не так-то просто.

Фото сделано 22 мая на рассвете на Сицилии. Над вулканом можно заметить дымок Фото: Carmine Quattropani

- Нет, это нельзя отмыть. Надо очень осторожно счищать, потому что царапины останутся, - объясняет Ольга. - Огромные мешки с этим черным песком выстраиваются вдоль дорог после окончания извержения. Люди сметают пепел с балконов, террас и крыш, собирают в мешки. Коммунальные службы потом это увозят. Говорят, пепел используют в хозяйственных целях. Он состоит из твердых частиц. Если в глаз попадет, очень больно будет. Пепел над Этной образовал облако. Из-за этого полеты и отменили. Пока Этна дышит жаром, пепел висит взвесью в воздухе. Позже он опустится в долину.

Добавим, что ранее мы писали об извержении вулкана Шивелуч на Камчатке. Пепел от него накрыл населенные пункта в 80 километрах от вулкана, из-за чего люди старались не выходить из домов.

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