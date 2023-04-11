«При вдохе пепел режет легкие»: режиссер с Урала рассказал, что происходит рядом с извергающимся вулканом на Камчатке

Пепел был выброшен на высоту в 20 километров Фото: предоставлено Дмитрием Петроченковым

Минувшим утром на Камчатке небо стало серым. Вулкан Шивелуч вдруг начал извергаться, выбрасывая тонны пепла на высоту больше чем в 20 километров. Апокалиптические кадры случившегося, снятые очевидцами, облетели соцсети.

В населенных пунктах в 30-40 километрах от вулкана снег покрыло слоем пепла в несколько сантиметров толщиной. С последствиями извержения столкнулись и жители удаленных населенных пунктов, например Усть-Камчатска, который в 80 километрах от вулкана.

О том, что происходит в поселке сейчас, «КП-Екатеринбург» рассказал режиссер Дмитрий Петроченков. В прошлом он учился в Екатеринбургском театральном училище и руководил телерадиокомпанией в Челябинской области.

- Все резко произошло этим утром, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Дмитрий Петроченков. - Вся верхушка белого снега у нас в Усть-Камчатске была покрыта серым налетом таким. И сверху продолжал падать снег вперемешку с мелким пеплом. Сразу было понятно, что это вулканический выброс. Ветер разносит его по всему полуострову.

Режиссер Дмитрий Петроченков живет в 80 километрах от вулкана. По его словам, выходить на улицу сегодня можно было лишь в маске Фото: предоставлено Дмитрием Петроченковым

По словам Дмитрия, грохота от извержения в Усть-Камчатске слышно не было. Но, вот, его друзья, проживающие неподалеку от вулкана, напротив, стали свидетелями случившегося.

- Тряхнуло порядочно так. Они ощутили и грохот, и раскаты, и видели молнии от статического разряда в атмосфере, - объясняет Дмитрий. - Этот огромный шлейф облака из пепла с камнепадом начал покрывать огромную территорию. Лава от вулкана может быть лишь десятки метров не дошла до трассы.

На полуострове действует множество вулканов. Периодически они выбрасывают пепел, объясняет Дмитрий. Но ситуация с вулканом Шивелуч уникальна, потому что настолько мощного выброса не было уже давно.

Из-за пепла сугробы на Камчатке стали серыми Фото: предоставлено Дмитрием Петроченковым

- Старожилы вспоминают, что последний раз такое пеплоизвержение было 60 лет назад, - поделился Дмитрий. – Огромная площадь накрыта. Задело много населенных пунктов, под угрозой и сам Петропавловск. Высший уровень опасности для авиаперелетов. Закрыты временно автотрассы, идет работа по очистке дорог. Дети отправлены на дистант. Социальные и образовательные учреждения закрыли.

Сам вулкан продолжает извергать пепел, рассказывают очевидцы. И он продолжает падать вместе со снегом, что создает дополнительную угрозу.

- Сейчас все в масках по улице ходят. МЧС предупредили, что если нет возможности остаться дома, то надо закрыть органы дыхания масками, повязками или шарфом, - говорит Дмитрий. – Я утром быстро пробежал до работы, нигде не останавливаясь, чтобы не попадать под пепел. И после работы тоже быстренько до дома добежал. Пепел несет в себе частицы кварца, то есть стекла. При вдохе режет легкие, вызывает осложнения дыхательных путей, вызывает онкологические заболевания. Влияет на слизистую глаз. Короче, мало приятного.

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