Май 2023-го станет самым сухим в истории Свердловской области

Впереди у Свердловской области несколько очень жарких и сухих дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Месяц май этого года имеет все шансы войти в историю. И нет, дело тут не в лесных и природных пожарах, которые продолжаются которую неделю. Вполне возможно, его будут вспоминать как самый засушливый за всю историю наблюдений.

- В первую и вторую декаду месяца в ряде районов Свердловской области не было ни капли дождя с начала месяца, - объясняет главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. – Конечно, май может стать самым «сухим» месяцем в истории наблюдений, если погода и дальше будет такой.

И, к сожалению, пока существенных дождей в Свердловской области не прогнозируется. Виной всему антициклон, установившийся над Уралом. Он заставляет тучи проливаться на подступах к Среднему Уралу.

- Небольшие дожди возможны в северных районах. Но о больших дождях в южных районах пока говорить нельзя, - добавила Галина Шепоренко.

По прогнозам, во вторник, 23 мая, в Свердловской области будет до +29 градусов тепла и без осадков. Хотя на севере региона возможен кратковременный дождь, причем даже с грозой. В среду, 24 мая, опять не будет осадков. А столбики термометров поднимутся еще выше – до +31 градуса. Еще жарче и суше погода нас ждет в четверг – без осадков и +32 градуса тепла.