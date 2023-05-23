От риелтора до психолога: эксперты из разных сфер рассказали, как решить квартирный вопрос без ошибок

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Спрос на покупку квартир в Екатеринбурге с начала года медленно, но верно растет. Увеличиваются и объемы жилищного кредитования. Только Сбер в апреле 2023 года выдал в 4 раза больше ипотечных кредитов, чем годом ранее.

Цены тоже не стоят на месте. По данным Уральской палаты недвижимости, «квадрат» в новостройках Екатеринбурга сейчас стоит в среднем 125 тысяч рублей, на вторичном рынке — около 106,5 тысячи. Это заставляет покупателей тщательнее подходить к выбору недвижимости, усиливает нерешительность: иногда проще отказаться от новоселья, чем брать жилье, которое не кажется идеальным со всех сторон.

Как увеличить шансы на покупку именно такой квартиры, о которой вы всегда мечтали, и какие нюансы при этом важно учитывать? Мы попросили совета у специалистов самого разного профиля, от риелтора до психолога — всех, кто знает, как сделать новоселье, тем более ипотечное, вашим «лучшим событием года».

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ПРИВЕСТИ МЫСЛИ В ПОРЯДОК

Чаще всего жилье люди покупают из-за изменений, произошедших в жизни. Это может быть что угодно — женитьба или развод, рождение ребенка, переезд родителей. В любом случае решение квартирного вопроса всегда связано с эмоциями, которые в таком ответственном деле могут навредить. Как взять их под контроль? Очень просто — не торопиться.

- Перед принятием любого серьезного решения нужно взять паузу. Даже если вам кажется, что сомнений нет, вы точно собрались покупать жилье и даже выбрали район, на время забудьте о вашей идее. Занимайтесь обычными делами, но периодически находите время и спрашивайте себя: «Я по-прежнему готов? Ничего не изменилось? Мне это надо?». Дайте себе хотя бы месяц, а лучше два — столько человек в среднем тратит на принятие серьезных решений. Если за это время уверенности не прибавилось — думайте еще, - говорит психолог-консультант Анастасия Борисова.

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ВЫБРАТЬ С УМОМ

Присматриваясь к вариантам квартир, помните: жить там придется не один год.

- Задайте себе вопрос: какие перспективы у меня на следующие 5 – 10 лет? Создать семью, делать карьеру, больше времени посвящать детям — от этих планов и отталкивайтесь. Возможно, молодой семье, планирующей детей, лучше поднапрячься и сразу купить двухкомнатную квартиру. А родителям будущих студентов стоит задуматься о приобретении студии еще до поступления чада в вуз, - советует агент по недвижимости Евгения Колосова.

При выборе недвижимости бывает сложно определиться между несколькими понравившимися вариантами. Если планируется покупка квартиры на вторичном рынке, можно воспользоваться сервисом сравнения объявлений от Домклик. В этом случае каждое объявление будет проанализировано по 40 параметрам, среди которых площадь, этаж, количество комнат, планировка, расположение дома, год постройки, инфраструктура, отзывы соседей, условия сделки и другие. Сервис сам отметит главные плюсы всех вариантов — и вы их точно не пропустите и в итоге сделаете продуманный выбор.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВСЕ РАССЧИТАТЬ

Недвижимость — наверное, самая дорогая покупка, которую мы совершаем в своей жизни. Поэтому перед сделкой крайне важно просчитать свой бюджет — и не только актуальный, но и лет на 10 вперед. Имеется ли на руках нужная сумма? Если нет, готовы ли вы брать кредит или занимать деньги у родственников? Какие платежи по ипотеке вам по силам?

- Важно понять, насколько ваши возможности соотносятся с вашими потребностями. Потянете ли вы квартиру мечты в центре или стоит предпочесть что-то попроще. Как правило, большинство квартир сегодня люди покупают в ипотеку, а чтобы ее выплачивать, не нужна огромная зарплата. Главное — ваш доход должен быть стабильным и его должно хватать на ежемесячный платеж по кредиту. При этом у вас должны оставаться средства на другие обязательные расходы, - говорит финансовый консультант Дмитрий Герасимов.

Хорошим подспорьем в решении финансовых вопросов станет ипотечный калькулятор сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

С его помощью можно не только выбрать подходящую ипотечную программу Сбера (льготную — вроде «Семейной или «Господдержки» или базовую) и прикинуть необходимую вам сумму займа, но и увидеть, сколько придется отдавать банку каждый месяц, и даже изучить способы снижения ставки или размера платежей. Конечно, расчеты будут предварительными, но достаточно точными — общая картина «квартирно-денежных отношений» точно станет яснее.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ПРОВЕРИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

Переполненные радостью покупатели часто теряют бдительность, особенно когда мечта о собственной квартире вот-вот сбудется! И вместе с жильем приобретают крупные неприятности. Особенно это касается вторичного рынка.

- Прописанные «навсегда» люди, неучтенные интересы детей, ошибки в документах, непрофессионализм риелтора — все это может привести к потере денег вместе с квартирой, - напоминают эксперты Домклик. - Поэтому нужно внимательно изучить все документы на предмет стоп-факторов или заказать профессиональную проверку юристам. Главное, никакой суеты и необдуманных решений!

Если вы покупаете квартиру в новостройке — обязательно проверяйте репутацию застройщика, иначе можно попасть на банкрота, компанию-однодневку или долгострой. Главный аргумент в пользу надежности строительной компании — аккредитация в Сбербанке. Банк тщательно проверяет репутацию и финансовую надежность застройщиков, их документы и просчитывает возможные риски.

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