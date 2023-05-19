Упал с отвесного склона в овраг: уральские спасатели помогли ребенку, попавшему в беду

Мальчика передали бригаде скорой помощи. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбургские спасатели помогли 11-летнему мальчику, который упал в овраг. Ребенок гулял по заброшенной стройплощадке на улице Народного фронта. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 19 мая. По вызову шесть спасателей прибыли на место происшествия. Они увидели, что у ребенка повреждена нога. Как оказалось, мальчик упал с отвесного склона прямо в овраг.

Ребенок гулял по заброшенной стройплощадке. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Группа спасателей провела иммобилизацию поврежденной ноги, на спинальном щите подняла ребенка наверх и передала бригаде скорой медицинской помощи, - рассказали в областном МЧС.

В спасательной операции приняли участие шесть человек. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Ранее в Екатеринбурге майор полиции Анастасия Баштовая спасла двухлетнего малыша от гибели. Ребенок подавился конфетой из-за чего стал задыхаться. На помощь пришла сотрудница полиции. Она перевернула мальчика лицом вниз и начала хлопать его по спине, чтобы застрявший леденец выскочил из горла.

На место очевидцы успели вызвать бригаду скорой помощи. Врачи осмотрели мальчика, и на всякий случай увезли его вместе с мамой в больницу. К счастью, госпитализация малышу не понадобилась.

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