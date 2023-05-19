«Начал синеть и появился хрип»: сотрудница полиции спасла 2-летнего мальчика, подавившегося леденцом

Сотрудница полиции оперативно пришла на помощь. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге майор полиции спасла двухлетнего малыша от верной гибели.

Все произошло еще в середине апреля, однако известно о чудесной истории спасения стало лишь сейчас. Мама мальчика вместе с малышом пришла в здание городского УМВД. Женщина собиралась написать заявление на шумных соседей, мешающих спать ребенку.

Мама мальчика дала ему леденец, чтобы непоседа не мешал оформлять документы. Такие конфеты ребенок уже ел не раз, поэтому женщина и подумать не могла, что что-то может пойти не так. Однако ребенок начал плакать, а вскоре и вовсе перестал дышать.

- Я дала ребенку фруктовую пастилку, он их раньше ел, все было в порядке. Это чистая случайность, что он ей подавился. Достаточно быстро к нам подошли сотрудники, я даже сама еще не успела понять, что случилось, запаниковала, - рассказывает мама мальчика.

Тем временем малыш начал синеть и хрипеть. Тогда мама мальчика в панике обратилась к ближайшему человеку, проходившему через фойе.

- Ею оказалась майор полиции Анастасия Баштовая - руководитель отдела по исполнению административного законодательства УМВД. Сотрудница полиции сразу оценила ситуацию и предприняла меры к спасению ребенка, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Майор МВД мигом сообразила, что к чему. Не теряя ни секунды, полицейская перевернула мальчика лицом вниз и начала хлопать его по спине, чтобы застрявший леденец выскочил из горла.

Правда, этого оказалось недостаточно. Тогда Анастасия Баштовая велела матери попытаться достать злосчастный леденец пальцами. Вскоре усилия женщин увенчались успехом, конфета вывалилась из горла, и мальчик задышал свободно.

К тому моменту сотрудники дежурной части вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели мальчика, и на всякий случай увезли его вместе с мамой в больницу. К счастью, госпитализация малышу не понадобилась.

Мать мальчика искренне поблагодарила Анастасию Баштовую за помощь в спасении жизни ребенка. Майор полиции призналась, что в тот момент сама не на шутку испугалась за жизнь мальчика, однако сумела взять себя в руки.

Кстати, решить проблему с шумными соседями тоже удалось. С ними провел беседу участковый, и вопрос решился положительно.