Водителю оторвало руку: на Урале опрокинулся грузовик с консервами

Водитель управлял автомобилем с неисправным тахографом Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 53-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган, в селе Логиново, днем 18 мая произошло жуткое ДТП. 50-летний мужчина на Renault Magnum с полуприцепом Trailor Srem не справился с управлением и влетел в две бетонные опоры ЛЭП. Грузовик, в котором перевозились 16,5 тонн консервов для животных и тушенка, перевернулся.

- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Renault Magnum, с места ДТП доставлен в ГБ № 36 Екатеринбурга. Диагностировано: травматическая ампутация левой руки. Он госпитализирован, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что 17 мая мужчина принял груз в Кургане и направлялся в Екатеринбург. Мужчина ездит за рулем 26 лет, к административной ответственности привлекался 3 раза.

Также госавтоинспекторам удалось установить, что водитель управлял автомобилем с блокированным, неисправным тахографом. За это ему грозит административная ответственность по ст. 11.23 КоАП РФ. По факту ДТП проводится проверка.

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